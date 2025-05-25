Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 мая 2025 16:55  [65] МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде
30 мая 2025 16:48  [61] Нижегородский турагент получила 4 года колонии за обман 29 человек
30 мая 2025 16:21  [103] СК завел дело о взятках против экс-главы нижегородского "ГУММиД" Левдикова
30 мая 2025 16:07  [122] ПВР откроют в нижегородской школе №190 после пожара на улице Пермякова
30 мая 2025 15:59  [131] Пострадавшего при пожаре на Пермякова ребенка госпитализировали в НОДКБ
30 мая 2025 15:40  [217] Что известно о страшном пожаре в жилом доме на улице Пермякова
30 мая 2025 15:31  [152] Прокуратура взяла на контроль пожар на улице Пермякова
30 мая 2025 15:30  [144] Суд начал пересмотр дела экс-главы "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югая
30 мая 2025 15:20  [169] Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке на Пермякова
30 мая 2025 15:04  [200] Замглавы Автозавода приехал к горящей многоэтажке на улице Пермякова
Происшествия

Что известно о страшном пожаре в жилом доме на улице Пермякова

30 мая 2025 15:40  [217] Происшествия
Что известно о страшном пожаре в жилом доме на улице Пермякова

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем 30 мая произошел серьезный пожар в девятиэтажном жилом доме №4А на улице Пермякова. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю известную к этому моменту информацию о происшествии. 

Что известно о возгорании

На каком именно этаже началось возгорание, официально не сообщается. Первые сведения появились в социальных сетях: очевидцы писали о горящих балконах на втором, седьмом и девятом этажах. Также упоминалось сильное задымление на пятом и шестом этажах.

Первое сообщение от регионального МЧС появилось в официальном телеграм-канале в 13:50. Тогда пожарные подразделения уже работали по повышенному рангу №2. В соцсетях начали распространяться видео, на которых видно, как из окон верхних этажей идет густой черный дым. На записях слышны крики и просьбы о помощи.

Развитие ситуации и спасательная операция

В 14:46 ранг пожара был повышен до №3. В сообщении МЧС уточнялось, что происходит наращивание сил и средств, созданы два боевых участка. Основные усилия направлены на эвакуацию людей и тушение огня. В ликвидации возгорания задействованы более 80 человек, в том числе 55 сотрудников МЧС.

Данные о пострадавших

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Один человек был спасен. Среди пострадавших — подросток, отравившийся угарным газом. Как сообщил медицинский блогер Алексей Никонов, девочка доставлена в Нижегородскую детскую областную больницу и госпитализирована в педиатрическое отделение. Состояние оценивается как средней тяжести.

Реакция властей

На месте происшествия работает заместитель главы Автозаводского района Антон Чернов. По информации мэрии Нижнего Новгорода, на Пермякова также задействованы сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также аварийно-спасательные службы.

Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что представители администрации района и управляющей компании взаимодействуют с эвакуированными жителями. По его словам, после завершения тушения станет ясно, кому из жильцов потребуется дополнительная помощь. Для временного размещения планируется задействовать школу №190.

Проверка прокуратуры

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Представитель надзорного ведомства находится на месте, контролирует действия экстренных служб и ход ликвидации последствий пожара.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных