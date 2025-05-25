Что известно о страшном пожаре в жилом доме на улице Пермякова Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем 30 мая произошел серьезный пожар в девятиэтажном жилом доме №4А на улице Пермякова. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю известную к этому моменту информацию о происшествии.

Что известно о возгорании

На каком именно этаже началось возгорание, официально не сообщается. Первые сведения появились в социальных сетях: очевидцы писали о горящих балконах на втором, седьмом и девятом этажах. Также упоминалось сильное задымление на пятом и шестом этажах.

Первое сообщение от регионального МЧС появилось в официальном телеграм-канале в 13:50. Тогда пожарные подразделения уже работали по повышенному рангу №2. В соцсетях начали распространяться видео, на которых видно, как из окон верхних этажей идет густой черный дым. На записях слышны крики и просьбы о помощи.

Развитие ситуации и спасательная операция

В 14:46 ранг пожара был повышен до №3. В сообщении МЧС уточнялось, что происходит наращивание сил и средств, созданы два боевых участка. Основные усилия направлены на эвакуацию людей и тушение огня. В ликвидации возгорания задействованы более 80 человек, в том числе 55 сотрудников МЧС.

Данные о пострадавших

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Один человек был спасен. Среди пострадавших — подросток, отравившийся угарным газом. Как сообщил медицинский блогер Алексей Никонов, девочка доставлена в Нижегородскую детскую областную больницу и госпитализирована в педиатрическое отделение. Состояние оценивается как средней тяжести.

Реакция властей

На месте происшествия работает заместитель главы Автозаводского района Антон Чернов. По информации мэрии Нижнего Новгорода, на Пермякова также задействованы сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также аварийно-спасательные службы.

Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что представители администрации района и управляющей компании взаимодействуют с эвакуированными жителями. По его словам, после завершения тушения станет ясно, кому из жильцов потребуется дополнительная помощь. Для временного размещения планируется задействовать школу №190.

Проверка прокуратуры

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Представитель надзорного ведомства находится на месте, контролирует действия экстренных служб и ход ликвидации последствий пожара.