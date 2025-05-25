Чернышенко обсудил развитие туризма в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

30 мая 2025 года заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки посетил Нижегородскую область, где встретился с региональными представителями для обсуждения перспектив туристической отрасли. Вице-премьер побывал в здании гостиницы Ермолаевых на Стрелке — историческом объекте, в котором планируют открыть отель более чем на 80 номеров.

Накануне в этом здании открылась выставка «Кожа Земли» — ключевой проект Международной биеннале экологического искусства, проходящей в Нижнем Новгороде. Экспозиция посвящена почве как основополагающему элементу биосферы и её роли в будущем планеты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что биеннале объединяет представителей самых разных сфер — от художников и философов до экологически ответственного бизнеса. По его словам, проект проходит на шести площадках города и рассчитан на гостей со всей России и из-за рубежа. Ожидается, что мероприятие укрепит культурно-экологический имидж региона.

В рамках визита Дмитрию Чернышенко вручили «паспорт гостя» биеннале.

Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области, рассказал о применении федеральных субсидий на льготное кредитование инвестиционных проектов в гостиничной сфере. Эта мера реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он отметил, что регион активно работает над созданием благоприятной среды для инвесторов. Аналитика ВЭБ.РФ указывает, что до 2030 года Нижегородской области потребуется около 4,5 тыс. новых гостиничных номеров. Уже одобрено 16 проектов с общим фондом около 2,3 тыс. номеров и инвестициями на сумму 50 млрд рублей. Благодаря федеральной поддержке удастся покрыть более половины потребности региона в номерном фонде.

О развитии научно-популярного туризма доложила зампред правительства области Екатерина Солнцева. В рамках Десятилетия науки и технологий в регионе создаются маршруты нового формата, совмещающие образовательные и производственные площадки. Они адресованы в первую очередь школьникам и студентам.

Солнцева отметила, что такие маршруты дают молодежи возможность ближе познакомиться с современными профессиями. В регионе уже реализован тур «Станкостроение нового формата», позволяющий проследить путь инженера от учебных лабораторий НГТУ им. Р.Е. Алексеева до промышленных объектов. Также начали работу маршруты «Код здоровья» — о карьере в медицине, и маршрут, посвященный аддитивным технологиям, где можно увидеть работу 3D-печати на реальном производстве.

В 2025 году планируется запуск туров, посвящённых металлургии, атомной, пищевой и лёгкой промышленности, судостроению и народным художественным промыслам.

Во время поездки Чернышенко также осмотрел стройплощадку новой ледовой арены в Нижнем Новгороде. Комплекс рассчитан на основную арену на 12 тысяч зрителей и две тренировочные площадки по 250 мест каждая. Сейчас ведутся внутренние и отделочные работы, монтируются фасады и инженерные системы, благоустраивается прилегающая территория. Лёд на главной арене уже залит.

Глеб Никитин напомнил, что нижегородская команда «Торпедо-Горький» недавно стала обладателем Кубка Чемпиона России 2024–2025, победив в финале «Химик» из Воскресенска. Он подчеркнул, что такие спортивные успехи требуют современной инфраструктуры, и власти приложат все усилия для завершения строительства в августе–сентябре.

Также Чернышенко и Никитин посетили выставку «Цифровые надежды», проходящую в мультимедийном пространстве ЦЕХ* в рамках биеннале. Экспозиция включает работы художников из разных стран и поднимает тему необратимости природных процессов.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, продолжает развитие отрасли в рамках преемственности с прежним проектом «Туризм и индустрия гостеприимства».