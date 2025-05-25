Дмитрий Чернышенко оценил развитие ИТ-кампуса и научных инициатив в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба зампреда правительства РФ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил несколько ключевых образовательных и научных учреждений региона.

Совместно с губернатором области Глебом Никитиным он побывал в ИТ-кампусе мирового уровня "НЕЙМАРК", Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородском автомеханическом техникуме (НАМТ).

"В Нижнем Новгороде создается межвузовский кампус, который станет площадкой для разработки передовых технологий. Эти разработки будут способствовать достижению национальной цели, обозначенной президентом Владимиром Путиным, – технологического лидерства. Кроме того, полученные решения смогут применяться и в колледжах, участвующих в федеральном проекте "Профессионалитет"", – подчеркнул Чернышенко.

Он осмотрел территорию, где завершается строительство первой очереди ИТ-кампуса — 18 студенческих общежитий. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Ожидается, что первыми жильцами станут участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в городе с 17 по 21 сентября 2025 года. С октября корпуса примут студентов университета "НЕЙМАРК".

Во время визита Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин заложили капсулы времени с посланиями будущим поколениям от федерального и регионального правительств. В посланиях подчеркивается, что ИТ-кампус – это не просто совокупность зданий, а важный центр формирования новых технологий и смыслов. Капсулы будут размещены в фундаменте одного из строящихся объектов кампуса.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область сегодня является одним из центров ИТ-отрасли в России. В регионе работают около 2 тысяч компаний в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

"В этой сфере занято порядка 38 тысяч человек, но даже при таких цифрах ощущается нехватка квалифицированных кадров. Поэтому проект кампуса "НЕЙМАРК" для нас стратегически важен. Радует, что учебный процесс в университете начался заранее — с прошлого года, и уже сейчас программы расширяются. В этом году обучение будет вестись по пяти направлениям, разработанным в сотрудничестве с ведущими вузами региона", — отметил губернатор.

В ходе визита в ННГУ Дмитрий Чернышенко ознакомился с пилотным производством ультрачистых веществ для микроэлектроники. На базе университета планируется развернуть полный производственный цикл по выпуску высокочистых материалов. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030". Параллельно ведутся работы в рамках инициативы Передовых инженерных школ, где разрабатываются технологии для космической связи, радиолокации и компоненты для микроэлектроники.

Также вице-премьеру представили разработки университета в области искусственного интеллекта, ориентированные на технологии, поддерживающие здоровье, продление активной жизни и когнитивное благополучие. Особое внимание уделяется нейроморфным и квантовым ИИ-системам и их применению в промышленности.

Ректор университета Олег Трофимов отметил, что за последние два года коллектив вуза достиг значительного прогресса, в том числе в рамках программ "Приоритет 2030" и "ПИШ". Одним из ключевых достижений стало получение гранта на создание инжинирингового центра по разработке новых материалов для высокотехнологичных производств. Он подчеркнул, что успех стал возможен благодаря сплоченной работе команды, партнерству с промышленными предприятиями и поддержке региональных властей.

В Нижегородском автомеханическом техникуме Дмитрий Чернышенко пообщался с преподавателями и студентами. Амбассадоры проекта "Профессионалитет" рассказали ему о своей профориентационной деятельности среди школьников, а студентка Виолетта Чернуцкая поделилась историей своего профессионального выбора и объяснила, зачем девушке осваивать токарное дело.

НАМТ с 2022 года является центром кластера "Машиностроение" в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Здесь были созданы современные лаборатории по мехатронике, робототехнике, автоматике и проектированию производственных процессов. Сегодня кластер охватывает более 1,3 тысячи студентов из шести колледжей региона.

Обучающиеся закрепляют знания на производственных площадках Горьковского автозавода, где проходят практику, участвуют в мастер-классах и разрабатывают реальные проекты под руководством опытных наставников.

Директор автозавода Андрей Софонов отметил, что подготовка квалифицированных специалистов напрямую связана с развитием производства. По его словам, участие НАМТа в проекте "Профессионалитет" позволяет максимально приблизить образовательный процесс к требованиям современной автопромышленности. Он сообщил, что с участниками программы заключено более 300 целевых договоров, что обеспечивает им гарантированное трудоустройство и позволяет предприятию привлекать именно тех специалистов, которые необходимы для реализации новых технологий.