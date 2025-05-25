Нижегородское МЧС предупреждает: на регион обрушатся ливни

Фото:
Нижегородское МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде.
Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа в районах области, а также в Нижнем Новгороде возможны сильные ливни.
Опасные метеоявления, как прогнозируется, могут сохраниться и в ночь на 2 июня.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде первая неделя лета ожидается прохладной и дождливой. Также сообщалось о прогнозе погоды на июнь 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+