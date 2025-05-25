Нижегородское МЧС предупреждает: на регион обрушатся ливни Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородское МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде.

Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа в районах области, а также в Нижнем Новгороде возможны сильные ливни.

Опасные метеоявления, как прогнозируется, могут сохраниться и в ночь на 2 июня.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде первая неделя лета ожидается прохладной и дождливой. Также сообщалось о прогнозе погоды на июнь 2025 года.