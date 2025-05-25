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Первая неделя лета в Нижнем Новгороде будет дождливой

01 июня 2025 08:00  [43] Общество
Дожди и прохлада придут в Нижний Новгород в начале лета

Фото: Александр Воложанин

Прохладная погода с дождями ожидает жителей Нижнего Новгорода в начале лета.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в понедельник, 2 июня, в областном центре пройдет дождь, а температура составит +19 днем и +12 ночью.

Во вторник, 3 июня, в городе будет пасмурно. Ожидается до +22 в дневное время и +14 ночью.

В среду, 3 июня, снова прогнозируется дождь. Днем ожидается +20, а ночью +12.

4 и 5 июня, предварительно, будет без дождей. В дневное время в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +22, ночью похолодает до +14.

В выходные дни, 6 и 7 июня, в областном центре ожидается потепление до +25, при этом синоптики вновь не исключают дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что дождливая и пасмурная погода установится в Нижнем Новгороде в первый день лета. Также сообщалось о прогнозе погоды на июнь 2025 года.

 

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