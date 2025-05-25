Услуги такси в Нижегородской области могут подорожать на 30%

В Нижегородской области ожидается рост цен на услуги такси до 30% в связи с грядущими изменениями в законодательстве о пассажирских перевозках, сообщает портал "Живем в Нижнем".
С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, согласно которому такси смогут работать только на автомобилях российского производства или собранных в стране. Это нововведение потребует от перевозчиков и самозанятых водителей полной замены автопарка, что приведет к существенным финансовым затратам.
Екатерина Киселева, представитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси уверена, что такие изменения неизбежно скажутся на стоимости поездок.
"Снижение предложения при сохранении спроса приведет к увеличению тарифов и более длительному ожиданию машины. По нашим оценкам, стоимость поездок вырастет до 30%", — пояснила она.
Схожую точку зрения выразил и нижегородский автоэксперт Александр Дейч. Он отметил, что окончательный рост цен будет зависеть от сложности и затратности процесса замены автомобилей.
"Насколько подорожают поездки, зависит от того, насколько трудоемкой окажется процедура обновления автопарка. К этим расходам добавится условно 7–10% — это стандартная рыночная практика", — прокомментировал эксперт.
Кроме того, специалисты предупреждают о возможном росте "серого" сектора такси. Новый закон может подтолкнуть некоторых водителей к работе вне правового поля, чтобы избежать дополнительных расходов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спрос на водителей такси вырос на 107%.
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