Услуги такси в Нижегородской области могут подорожать на 30% Общество

В Нижегородской области ожидается рост цен на услуги такси до 30% в связи с грядущими изменениями в законодательстве о пассажирских перевозках, сообщает портал "Живем в Нижнем".

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, согласно которому такси смогут работать только на автомобилях российского производства или собранных в стране. Это нововведение потребует от перевозчиков и самозанятых водителей полной замены автопарка, что приведет к существенным финансовым затратам.

Екатерина Киселева, представитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси уверена, что такие изменения неизбежно скажутся на стоимости поездок.

"Снижение предложения при сохранении спроса приведет к увеличению тарифов и более длительному ожиданию машины. По нашим оценкам, стоимость поездок вырастет до 30%", — пояснила она.

Схожую точку зрения выразил и нижегородский автоэксперт Александр Дейч. Он отметил, что окончательный рост цен будет зависеть от сложности и затратности процесса замены автомобилей.

"Насколько подорожают поездки, зависит от того, насколько трудоемкой окажется процедура обновления автопарка. К этим расходам добавится условно 7–10% — это стандартная рыночная практика", — прокомментировал эксперт.

Кроме того, специалисты предупреждают о возможном росте "серого" сектора такси. Новый закон может подтолкнуть некоторых водителей к работе вне правового поля, чтобы избежать дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спрос на водителей такси вырос на 107%.