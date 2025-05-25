Нижний Новгород обошёл европейские мегаполисы по уровню качества жизни Общество

Уровень качества жизни в Нижнем Новгороде продолжает демонстрировать уверенный рост.

Согласно данным аналитического ресурса Numbeo, весной 2025 года индекс составил 152,02, что выше показателя начала 2025 года, когда он находился на отметке 150,69.

Показатели таких европейских мегаполисов, как Лондон (133,33) и Париж (141,31), находятся в рейтинге ниже, чем у Нижнего Новгорода.

Эксперты при расчётах учитывают широкий спектр факторов: здоровье населения, уровень безопасности, климатические условия, покупательную способность, стоимость жизни, транспортную доступность и другие параметры, влияющие на повседневный комфорт горожан.

Среди российских городов-миллионников Нижний Новгород занимает лидирующую позицию по качеству жизни. Для сравнения: индекс Москвы составляет 130,98, Санкт-Петербурга — 121,87, а Казани — 125,24.

Ранее сообщалось, что в рейтинге интереса к речным круизам Нижегородская область занимает 3-е место.