Три нижегородских вуза попали в сотню лучших по версии Forbes

Фото:
Сразу три высших учебных заведения из Нижегородской области оказались в числе ста лучших в России согласно рейтингу Forbes на 2025 год. Результаты опубликованы на официальном сайте издания.
Всего в предварительный список вошли 563 российских вуза, обладающих государственной аккредитацией и правом выдачи дипломов установленного образца. Рейтинг формировался на основе анализа пяти ключевых критериев: уровень и качество профессиональных связей выпускников, востребованность у работодателей, международная репутация, академическая среда, а также так называемый "фактор Forbes".
Максимально университет мог получить 100 баллов.
Среди нижегородских вузов наивысшую позицию заняла Нижегородская государственная консерватория имени Глинки — она оказалась на 28-м месте, набрав 30,57 балла.
Нижегородский государственный университет имени Лобачевского занял 42-ю строчку с результатом 26,83 балла.
Третьим представителем региона стал Нижегородский технический университет имени Алексеева, расположившийся на 75-м месте с 22,24 балла.
Ранее стало известно о самых богатых ректорах вузов Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+