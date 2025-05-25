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Происшествия

Полиция ищет вандалов, разгромивших сквер в центре Бора

02 июня 2025 08:49  [319] Происшествия
Вандалы разгромили сквер на Бору

Благоустроенный сквер, расположенный в самом центре города Бор Нижегородской области, подвергся разрушениям в результате вандализма.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в борском ОМВД по факту противоправных действий уже проводится проверка.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 июня неизвестные лица нанесли значительный ущерб общественной территории на центральной площади Бора. Были сломаны скамейки и урны, вырваны с корнем несколько елей и кустов, повреждена клумба, а также, вероятно, пострадала конструкция Вечного огня.

Нижегородцы в соцсетях выразили надежду, что виновных найдут при помощи записей с камер видеонаблюдения.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к повреждению имущества в общественном месте. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка", - отметили в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что нетрезвые посетители с корнем вырвали дверь в туалет на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Борский г.о. Вандализм
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