Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Гнев Глеба Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты храмов в Нижнем Новгороде.

По словам губернатора, с начала 2025 года восстановлено уже 98 крестов на макетах церквей. Сейчас снова сломаны девять, в том числе у макетов Рождественской церкви и церкви Иоанна Предтечи.

Глава региона пообещал установить камеры, чтобы ловить негодяев.

"Это вряд ли сатанисты. Это либо безмозглые алкаши, либо кринжовые малолетние хулиганы, у которых или умственная недоразвитость, или гормоны при полном отсутствии воспитания. И родители тоже несут за это ответственность", — написал Никитин в своем телеграм-канале.

А в конце обратился к вандалам, призвав одуматься.

"Вы зачем это делаете? Хотите оскорбить? Оскорбить Христа? Ну, тогда не обессудьте…", — заключил глава Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что студента-вандала задержали в Арзамасе за порчу городского имущества.