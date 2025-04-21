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Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов

22 апреля 2025 17:07  [132] Общество
Никитин рассказал о проблеме вандализма в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Гнев Глеба Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты храмов в Нижнем Новгороде.

По словам губернатора, с начала 2025 года восстановлено уже 98 крестов на макетах церквей. Сейчас снова сломаны девять, в том числе у макетов Рождественской церкви и церкви Иоанна Предтечи. 

Глава региона пообещал установить камеры, чтобы ловить негодяев. 

"Это вряд ли сатанисты. Это либо безмозглые алкаши, либо кринжовые малолетние хулиганы, у которых или умственная недоразвитость, или гормоны при полном отсутствии воспитания. И родители тоже несут за это ответственность", — написал Никитин в своем телеграм-канале.

А в конце обратился к вандалам, призвав одуматься. 

"Вы зачем это делаете? Хотите оскорбить? Оскорбить Христа? Ну, тогда не обессудьте…", — заключил глава Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что студента-вандала задержали в Арзамасе за порчу городского имущества.

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Теги:
Вандализм Глеб Никитин
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