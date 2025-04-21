Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов

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Гнев Глеба Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты храмов в Нижнем Новгороде.
По словам губернатора, с начала 2025 года восстановлено уже 98 крестов на макетах церквей. Сейчас снова сломаны девять, в том числе у макетов Рождественской церкви и церкви Иоанна Предтечи.
Глава региона пообещал установить камеры, чтобы ловить негодяев.
"Это вряд ли сатанисты. Это либо безмозглые алкаши, либо кринжовые малолетние хулиганы, у которых или умственная недоразвитость, или гормоны при полном отсутствии воспитания. И родители тоже несут за это ответственность", — написал Никитин в своем телеграм-канале.
А в конце обратился к вандалам, призвав одуматься.
"Вы зачем это делаете? Хотите оскорбить? Оскорбить Христа? Ну, тогда не обессудьте…", — заключил глава Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что студента-вандала задержали в Арзамасе за порчу городского имущества.
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