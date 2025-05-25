Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2025 11:25  [51] Нижегородские перевозчики установили почти 45 валидаторов в мае
02 июня 2025 11:04  [94] Судебные приставы изъяли "Ниву" у нижегородца за долги
02 июня 2025 10:28  [90] Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября
02 июня 2025 10:24  [141] Стало известно, когда закончится ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде
02 июня 2025 09:43  [141] Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске
02 июня 2025 09:18  [146] Нижегородцам напомнили, как вести себя при взрыве
02 июня 2025 08:00  [184] Уборка территории вдоль Борзовки продолжается в Нижнем Новгороде
02 июня 2025 07:00  [741] Конференция ЦИПР открывается в Нижнем Новгороде 2 июня
01 июня 2025 18:15  [359] Нижегородка завоевала престижную награду КНР за вклад в биомедицину
01 июня 2025 17:35  [388] Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские перевозчики установили почти 45 валидаторов в мае

02 июня 2025 11:25  [51] Общество
Нижегородские перевозчики установили пости 45 валидаторов в мае

В Нижнем Новгороде продолжается модернизация общественного транспорта: в городских автобусах активно внедряют системы безналичной оплаты.

По информации, предоставленной "Центром развития транспортных систем" региона, в мае валидаторами оснастили 43 автобуса. Среди них — 32 машины перевозчика ООО "Рейс-НН", работающие на маршрутах № 87 и № 29, а также 11 автобусов ООО "Автолигатранс-НН", курсирующих по маршруту № 74.

Следующим этапом станет установка терминалов еще в 26 автобусах компании ООО "Конка". Эти транспортные средства обслуживают маршруты под номерами 47, 82, 84, 89 и 91.

Напомним, что с начала 2025 года уже внедрено более 200 таких устройств в транспорте частных перевозчиков Нижнего Новгорода для повышения удобства и прозрачности системы оплаты в общественном транспорте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 16:22  [392] Новую модель автобуса ЛиАЗ тестируют на маршруте №90 в Нижнем Новгороде
07 апреля 2025 18:34  [660] 180 терминалов оплаты проезда установили в нижегородских автобусах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных