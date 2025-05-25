Нижегородские перевозчики установили почти 45 валидаторов в мае Общество

В Нижнем Новгороде продолжается модернизация общественного транспорта: в городских автобусах активно внедряют системы безналичной оплаты.

По информации, предоставленной "Центром развития транспортных систем" региона, в мае валидаторами оснастили 43 автобуса. Среди них — 32 машины перевозчика ООО "Рейс-НН", работающие на маршрутах № 87 и № 29, а также 11 автобусов ООО "Автолигатранс-НН", курсирующих по маршруту № 74.

Следующим этапом станет установка терминалов еще в 26 автобусах компании ООО "Конка". Эти транспортные средства обслуживают маршруты под номерами 47, 82, 84, 89 и 91.

Напомним, что с начала 2025 года уже внедрено более 200 таких устройств в транспорте частных перевозчиков Нижнего Новгорода для повышения удобства и прозрачности системы оплаты в общественном транспорте.