180 терминалов оплаты проезда установили в нижегородских автобусах Общество

По данным на 7 апреля, в автобусах частных перевозчиков Нижнего Новгорода установлено 180 валидаторов для оплаты проезда. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Отмечается, что с 8 апреля валидаторы начнут ставить на маршрутах А-45 (30 устройств) и на маршруте А-24 (11 устройств).

Кроме того, терминалы оплаты проезда компании "Ситикард" установлены во всех автобусах маршрута А-70. Как подчеркнули в компании, установка валидаторов является частью масштабной работы по модернизации системы оплаты проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

В случае, если нижегородцы в салоне автобуса заметят неработающий терминал, об это можно сообщить как водителю, так и в компанию-перевозчик. Кроме того, заявку о проблеме примут и в колл-центре ЦРТС по телефону: 422-28-25.

Напомним, что в электробусах Нижнего Новгорода уже появились валидаторы.

Ранее сообщалось, что валидаторы в нижегородские автобусы устанавливают в соответствии с заключенными госконтрактами на пассажирские перевозки.