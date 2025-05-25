Михаил Мишустин встретился с молодыми учеными в Сарове

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 июня посетил Саров с рабочим визитом.
По информации, опубликованной в телеграм-канале Правительства РФ, глава кабинета министров осмотрел учебный корпус Национального центра физики и математики.
В рамках поездки Мишустин провёл встречу со студентами и выпускниками саровского филиала МГУ. Также запланировано совещание, посвящённое вопросам развития искусственного интеллекта и технологий обработки больших массивов данных.
Поездка премьер-министра в Саров проходит в контексте государственной поддержки научных инициатив и подготовки кадров в сфере высоких технологий.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин отметил нижегородский ИТ-кампус в ходе отчета о работе Правительства РФ.
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