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Общество

Стратегию дальнейшего развития НЦФМ обсудили в "Росатоме"

25 ноября 2024 19:06  [25] Общество

Фото: ГК "Росатом"

В госкорпорации "Росатом" прошла стратегическая сессия по вопросам развития Национального центра физики и математики (НЦФМ), который создан в городе Сарове (Нижегородская область) по поручению Президента Российской Федерации. 

В мероприятии приняли участие представители государственных органов власти, администрации Нижегородской области, технологических вузов, руководители научных направлений госкорпорации "Росатом" и НЦФМ, студенты "МГУ Саров". Модерировал дискуссию советник научного руководителя НЦФМ академик РАН Борис Шарков.

В ходе обсуждения участники рассмотрели широкий круг вопросов: результаты выполнения научной программы НЦФМ в 2021‑2024 годах; создание установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс"; взаимодействие между организациями, входящими в кооперацию НЦФМ; первые результаты НЦФМ по направлению подготовки кадров для высокотехнологичных компаний; развитие территории НЦФМ в контексте инфраструктуры Нижегородского региона и города Сарова; предложения студентов и аспирантов по развитию образовательного ядра НЦФМ (филиала "МГУ Саров").

"Национальный центр физики и математики является ровесником Десятилетия науки и технологий, которое объявил Президент России. Создание НЦФМ – одна из попыток предложить не только новые содержательные решения, но и новые организационные формы. Само название Центра обязывает его к прорывным результатам. Уверен, сегодняшнее обсуждение придаст новый импульс для дальнейшего развития НЦФМ", – отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Участники совещания отметили, что достижению целей создания НЦФМ способствует активное вовлечение в работу руководства Нижегородской области и города Сарова. В этой связи губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что для региона – большая честь участвовать в такого рода масштабном проекте. "Создание Национального центра физики математики даже на начальном этапе является сильнейшим катализатором масштабных положительных изменений. Здесь будет создана точка притяжения для множества высококлассных специалистов. А это напрямую влияет и на планы по развитию городской среды самого Сарова. Будем вместе работать над этим", – отметил Глеб Никитин.

"Принципиально важно, что НЦФМ с самого начала объединяет науку и образование, реализуется в тесном взаимодействии с технологическим гигантом – “Росатомом”. Через неделю филиалу "МГУ Саров" исполнится четыре года. В его образовательной деятельности сегодня принимают участие 6 академиков, 8 членов-корреспондентов и 5 профессоров Российской академии наук, 42 доктора наук и 68 кандидатов наук, 15 преподавателей имеют Государственную премию РФ. Для филиала специально были разработаны магистерские и образовательные программы по самым актуальным направлениям развития науки и техники. Можно с уверенностью сказать, что филиал состоялся", – подчеркнул ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН Виктор Садовничий.

О перспективах создания в рамках НЦФМ установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев. "Стоящие перед НЦФМ задачи прежде всего связаны с созданием новой научной инфраструктуры и коллективов её эксплуатирующих. В большой кооперации мы строим исследовательский центр мирового уровня для обеспечения научно-технологического задела на десятилетия вперед. Новые научные результаты открывают горизонты развития, которые двигают нас вперед", – рассказал он.

"Мы подготовим протокол решения этой стратегической сессии, который станет и отчётом, и ориентиром для работы в будущем. Предлагаю минимум один раз в год проводить подобную сессию с привлечением широкого круга учёных и организаторов науки, чтобы и оценку работы получать, и освещать путь продвигаясь дальше в долгосрочной перспективе. Для меня очень важно, что мы в каком-то смысле повторяем подвиг людей советского "атомного проекта": когда мы начинали создавать НЦФМ практически ничего не было, были одни сомнения и запреты. Сейчас есть консенсус, что НЦФМ – неотъемлемая часть научно-технологической повестки нашей страны", – отметил, подводя итоги встречи, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

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Теги:
НЦФМ Росатом Саров
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