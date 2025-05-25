Детство под защитой: в Нижегородской области для детей защитников Отечества и многодетных семей прошел праздник надежды Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В канун Международного дня защиты детей региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области совместно с Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» и Штабом общественной поддержки провели масштабную серию мероприятий.

На территории военного городка в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Молодой Гвардии Единой России» «Наставник Z» прошло уникальное арт-терапевтическое занятие проекта «Мир в ладошках».

Под руководством сертифицированных специалистов «НейроКафе Нижний Новгород» и его лидера Натальи Пшеничновой дети действующих военнослужащих и их родители погрузились в мир нейрографики. Это инновационная методика, позволяющая через рисунок гармонизировать внутреннее состояние и выразить сложные эмоции.

Результатом совместного творчества стало гигантское полотно-символ. Солнце, голубь, дом, цветущий сад: каждый мазок, каждый яркий образ, рождавшийся на холсте, стал визуализацией детской мечты о мирном небе и счастливом будущем. Процесс превратился в коллективную медитацию, где тревоги уступили место сосредоточенному творчеству и тихой радости.

«Это был глубокий и волнительный процесс. Мы видели, как сначала робкие штрихи постепенно превращались в уверенные линии. Как на холсте оживали самые сокровенные детские мысли о мире и добре. Фломастерами и карандашами ребята смогли без слов рассказать о самом важном – о своих надеждах, любви к близким и вере в светлое завтра. Такие проекты обладают мощным терапевтическим эффектом, помогая детям справиться с эмоциональной нагрузкой», – поделился один из организаторов события, член «Молодой Гвардии Единой России» Олег Фролов.

Второе яркое мероприятие подготовили в Штабе общественной поддержки. Совместно с фондом «Защитники Отечества» и футбольным клубом «Пари НН» детям участников СВО подарили незабываемое путешествие в мир большого спорта. Эксклюзивная экскурсия на стадион «Нижний Новгород» началась с торжественного прохода по игровому тоннелю, через который выходят на поле профессиональные футболисты. Ребята осмотрели современные раздевалки команд, почувствовали атмосферу предматчевых сборов, поднялись на трибуны, открывающие панораму арены. Кульминацией стал выход на газон футбольного поля. Главная задача мероприятия - дать детям мощный сигнал поддержки и признания заслуг их отцов.

«Когда ребята прошли по тому же тоннелю, что и чемпионы, прикоснулись к атмосфере большого спорта, в их глазах зажглись искорки гордости и азарта. Для детей, чьи отцы сегодня на передовой, особенно важно чувствовать: они не остались один на один с тревогой. Такие события дают им ощущение причастности к чему-то грандиозному, вдохновляют на собственные победы в учебе, творчестве, жизни. Мы видим, как после таких поездок ребята раскрепощаются, начинают верить в свои силы. Это инвестиция в их устойчивость и оптимизм, которые так необходимы каждому ребенку в непростое время», – прокомментировала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Людмила Макарова.

Серия праздничных мероприятий объединила более 50 детей, став для них ярким, запоминающимся событием, наполненным радостью, творчеством и вниманием. Организаторы подчеркивают: подобные акции – не разовые подарки к празднику, а часть системной работы по поддержке семей военнослужащих и многодетных родителей.

«Защита детства – это наша постоянная ежедневная ответственность. Мы обязаны сделать все, чтобы дети, чьи отцы сегодня защищают наше будущее, росли в атмосфере тепла, заботы и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы они имели возможность развиваться, заниматься творчеством, спортом, чувствовать себя полноправными и счастливыми членами нашего общества. Сегодняшние мероприятия – очередной шаг в этой непрерывной работе. Мы будем и дальше расширять программы поддержки, потому что счастливые дети – это фундамент сильной России», – резюмировал ветеран СВО, лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Зыков.