Дополнительный отпуск для многодетных родителей предложили ввести в России Общество

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей продолжительностью 14 календарных дней. Об этом сообщил телеканал "360".

В соответствии c данным предложением, многодетные родители, в семьях которых воспитывается три ребёнка или более, смогут получить право на дополнительные две недели отпуска. Этот отпуск может быть использован вместе с основным или в другое время — полностью или частями. Важно отметить, что его остаток нельзя перенести на следующий рабочий год.

Авторами законопроекта стали лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Они считают, что данное нововведение окажет значительную поддержку многодетным семьям, число которых в России составляет около 2,65 млн.

Сергей Миронов подчеркнул, что цель этой инициативы — создать благоприятные условия для того, чтобы родители могли успешно сочетать трудовую деятельность с воспитанием детей. По его мнению, дополнительные дни отпуска помогут снизить нагрузку на многодетные семьи и улучшить качество жизни их членов.