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Общество

Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей

13 февраля 2025 08:13  [116] Общество

В Нижегородской области вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми. Теперь родители, родившие третьего или последующего ребенка, могут получить выплату в размере 300 тысяч рублей. 

Согласно информации регионального правительства, право на единовременную выплату получают семьи, в которых оба родителя не достигли 35 лет. Кроме того, они должны быть зарегистрированы в Нижегородской области.  

Оформить пособие можно в управлении социальной защиты по месту жительства. В скором времени подать заявление станет возможно через многофункциональные центры и портал "Госуслуги".  

Программа выплат реализуется в рамках федерального проекта "Семья" и так называемого "демографического меню", разработанного Министерством труда и социальной защиты РФ.  

В 2025 году в регионе запланировано внедрение еще четырех инициатив, направленных на поддержку семей с детьми:  

- пункты проката вещей первой необходимости для младенцев;  

- программа "Социальная няня" для многодетных и студенческих семей;  

- единовременная выплата беременным, обучающимся очно;  

- расширение помощи при подготовке к процедуре ЭКО.  

На реализацию этих инициатив в ближайшие три года выделено 1,5 млрд рублей.

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Теги:
Выплаты демография Многодетные семьи
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