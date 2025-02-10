Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей

В Нижегородской области вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми. Теперь родители, родившие третьего или последующего ребенка, могут получить выплату в размере 300 тысяч рублей.
Согласно информации регионального правительства, право на единовременную выплату получают семьи, в которых оба родителя не достигли 35 лет. Кроме того, они должны быть зарегистрированы в Нижегородской области.
Оформить пособие можно в управлении социальной защиты по месту жительства. В скором времени подать заявление станет возможно через многофункциональные центры и портал "Госуслуги".
Программа выплат реализуется в рамках федерального проекта "Семья" и так называемого "демографического меню", разработанного Министерством труда и социальной защиты РФ.
В 2025 году в регионе запланировано внедрение еще четырех инициатив, направленных на поддержку семей с детьми:
- пункты проката вещей первой необходимости для младенцев;
- программа "Социальная няня" для многодетных и студенческих семей;
- единовременная выплата беременным, обучающимся очно;
- расширение помощи при подготовке к процедуре ЭКО.
На реализацию этих инициатив в ближайшие три года выделено 1,5 млрд рублей.
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