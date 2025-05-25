Мишустин поддержал развитие ИТ-экосистемы в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил усилия Нижегородской области по созданию современной инфраструктуры ИТ-образования. В рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) ключевые инициативы региона в сфере информационных технологий представил губернатор Глеб Никитин.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, зампред Правительства и руководитель аппарата Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Глеб Никитин напомнил, что регион занимает третье место в стране по уровню развития отрасли разработки программного обеспечения и лидирует среди субъектов РФ по мерам поддержки ИТ-специалистов. Одним из центральных проектов стал ИТ-кампус "НЕЙМАРК".

По словам губернатора, строительство кампуса ведется при поддержке федерального центра. Он будет включать 225 тысяч квадратных метров учебных и исследовательских площадей, пять очередей застройки и рассчитан на восемь тысяч студентов. При этом, по оценке Никитина, число учащихся может вырасти до двенадцати тысяч за счет сотрудничества с университетами-партнерами. Уже сейчас реализуются совместные образовательные программы с другими вузами.

Вокруг кампуса формируется полноценная ИТ-экосистема. Неподалеку планируется строительство технопарка, где смогут разместиться как крупные ИТ-компании, так и начинающие стартапы. Губернатор подчеркнул, что речь идет о масштабной трансформации центральной части Нижнего Новгорода.

Однако, по словам Никитина, реализация таких амбициозных проектов требует значительных вычислительных ресурсов. В регионе уже построен один центр обработки данных совместно с компанией "Ростелеком", а в ближайших планах — запуск нового проекта с участием госкорпорации "Росатом".

Особое внимание уделяется созданию суперкомпьютера, способного решать задачи в области искусственного интеллекта и сложных математических расчетов. Проект разрабатывается в сотрудничестве с Минобрнауки России. Основные направления — обучение нейросетей, моделирование многокомпонентных систем и создание цифровых двойников промышленных объектов.

Дополнением к системе подготовки ИТ-кадров станет учебный центр "Нижполиграф", ориентированный на специалистов среднего звена. Недавно на его базе прошел финал всероссийского чемпионата "Профессионалы" по ИТ-компетенциям и креативным индустриям. В соревнованиях приняли участие около 200 конкурсантов из России и дружественных стран.

Михаил Мишустин подчеркнул важность объединения профессионального образования, вузов и бизнеса в единый кластер.

"Мне кажется, замечательно то, что здесь формируется такое место притяжения молодежи. Для того, чтобы ребята учились. И, конечно же, разрабатывали самые передовые программные продукты, обеспечивали страну суверенными решениями в этой сложной области", — отметил премьер-министр.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.