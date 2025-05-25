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Политика

Михаил Мишустин выступит на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

03 июня 2025 09:35  [131] Политика
Михаил Мишустин выступит на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Фото: Никита Духник

Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Ключевым событием форума станет главное пленарное заседание 3 июня, посвященное теме "Цифровая независимость промышленной России". Эта задача ранее была обозначена президентом РФ Владимиром Путиным как приоритетная для развития страны.

С основным докладом на пленарной сессии выступит Михаил Мишустин. В центре внимания окажутся вопросы цифровизации отечественной промышленности, перехода на российское программное обеспечение и укрепления технологического суверенитета.

В мероприятиях также примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Во второй день конференции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградит победителей международной ИТ-олимпиады. Кроме того, он подпишет ряд соглашений, направленных на развитие цифровых и промышленных инициатив региона.

Ранее сообщалось, что председатель Правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Теги:
Глеб Никитин Михаил Мишустин ЦИПР
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