Почти 200 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Более 200 тысяч квадратных метров разметки нанесут на 355 улицах Нижнего Новгорода в 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода".

По уточненным данным, на начало июня обновленная разметка уже появилась на улице Советской, проспектах Ленина и Молодежном, Южном и Московское шоссе, Молитовском и Мызинском мостах, Нижне-Волжской набережной и Зеленском съезде.

Как добавили в ведомстве, в связи с выполнением на некоторых участках дорожного ремонта и ремонта инженерных сетей нанесение разметки приостановлено в целях синхронизации процессов. В таких местах разметку обновят уже после окончания всех работ.

Разметка для велосипедистов также будет наносится согласно графику, после обследования ее состояния, там, где это необходимо.

МКУ "Дирекция парков и скверов" ежегодно к началу паркового сезона также проверяет наличие разметки в подведомственных ему общественных территориях. Например, в этом году разметка для велосипедистов обновилась в парке Станкозавода и Светлоярском.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде предложили нанести туристическую разметку на асфальте для лучшего ориентирования в городе.