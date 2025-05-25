Миллиард направят на ремонт более 42 км дорог на Бору

Более 42 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения отремонтируют в Борском округе. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
На выполнение работ выделили свыше 959 миллионов рублей. Заказчиком выступает ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 42,5 километра. Финансирование осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.
В рамках контракта подрядчику предстоит провести следующие работы:
Контракт включает в себя все расходы подрядчика, включая транспортировку, налоги, пошлины, а также прибыль исполнителя.
Всего на конкурс было подано семья заявок. Победителем стала компания с предложением на сумму 930,3 млн рублей. Ее название, как и остальных участников, на портале госзакупок не указано.
Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году, после того, как восстановительные работы завершат на старом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+