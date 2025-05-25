Миллиард направят на ремонт более 42 км дорог на Бору Общество

Более 42 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения отремонтируют в Борском округе. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

На выполнение работ выделили свыше 959 миллионов рублей. Заказчиком выступает ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 42,5 километра. Финансирование осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.

В рамках контракта подрядчику предстоит провести следующие работы:

Ремонт участка дороги "Подъезд к посёлку Октябрьский от автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево" (км 2+680 – км 5+200). Завершение работ запланировано до 31 июля 2026 года;

Ликвидация колейности на мостовом переходе через Волгу по трассе Нижний Новгород – Шахунья – Киров (км 0+000 – км 2+637 и км 6+563 – км 8+224). Работы затронут как округ Бор, так и Нижний Новгород. Срок окончания — 30 июня 2026 года;

Ликвидация колейности на участке трассы Нижний Новгород – Шахунья – Киров (км 9+818 – км 13+706 и км 15+984 – км 16+710). Работы должны быть завершены к 31 июля 2027 года;

Ремонт участка дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево (км 14+700 – км 24+626). Завершение — до 30 сентября 2026 года;

Ремонт дороги Бор – Развилье – Филипповское – Уткино (км 17+900 – км 29+900). Работы планируют закончить до 31 августа 2026 года;

Дополнительно отремонтируют участки этой же дороги (км 4+200 – км 11+500 и км 33+800 – км 35+600). Срок окончания — 30 сентября 2026 года.

Контракт включает в себя все расходы подрядчика, включая транспортировку, налоги, пошлины, а также прибыль исполнителя.

Всего на конкурс было подано семья заявок. Победителем стала компания с предложением на сумму 930,3 млн рублей. Ее название, как и остальных участников, на портале госзакупок не указано.

Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году, после того, как восстановительные работы завершат на старом.