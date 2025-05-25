Покрытие Канавинского моста обновили раньше обещанного

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В Нижнем Новгороде завершили обновление дорожного полотна на Канавинском мосту с опережением графика. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".
Работы проводились поэтапно, преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Старое покрытие фрезеровали, а новое укладывали в интенсивном режиме, при этом к утру движение по мосту всегда восстанавливалось.
По словам первого заместителя генерального директора учреждения Ильи Курапова, на площади 18 тысяч квадратных метров уложили современное асфальтобетонное покрытие из щебеночно-мастичной смеси. На это потребовалось около 2,3 тысячи тонн материала. Также на проезжей части нанесли пластиковую разметку с повышенной износостойкостью.
Курапов подчеркнул: "Все работы велись в сжатые сроки и при минимальных ограничениях для автомобилистов. Теперь переправа полностью готова к эксплуатации, обеспечивая безопасность и комфорт движения".
Заместитель генерального директора подрядной организации Дмитрий Лебедев отметил, что в работах участвовали около 20 специалистов, а также 14 единиц специализированной и 16 единиц автомобильной техники.
Горожане положительно оценили ход ремонта, особенно отметив отсутствие заторов на переправе в период проведения работ.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что обновление асфальтового покрытия — лишь часть масштабной модернизации моста. Сейчас реализуется второй этап проекта: подрядчик занимается ремонтом парапетных ограждений, устранением дефектов консолей, перекладкой электрокабелей и восстановлением подпорной стенки со стороны улицы Черниговской.
На данный момент специалисты уже приступили к восстановлению штукатурного слоя на подпорной стенке. Эти работы выполняются в дневное время и организованы таким образом, чтобы не мешать дорожному движению.
Ранее сообщалось, что почти 27 млн рублей выделят на ремонт дорог Автозаводского района Нижнего Новгорода.
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