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Общество

Покрытие Канавинского моста обновили раньше обещанного

30 мая 2025 18:50  [1] Общество
Покрытие Канавинского моста обновили раньше обещанного

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершили обновление дорожного полотна на Канавинском мосту с опережением графика. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".

Работы проводились поэтапно, преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Старое покрытие фрезеровали, а новое укладывали в интенсивном режиме, при этом к утру движение по мосту всегда восстанавливалось.

По словам первого заместителя генерального директора учреждения Ильи Курапова, на площади 18 тысяч квадратных метров уложили современное асфальтобетонное покрытие из щебеночно-мастичной смеси. На это потребовалось около 2,3 тысячи тонн материала. Также на проезжей части нанесли пластиковую разметку с повышенной износостойкостью.

Курапов подчеркнул: "Все работы велись в сжатые сроки и при минимальных ограничениях для автомобилистов. Теперь переправа полностью готова к эксплуатации, обеспечивая безопасность и комфорт движения".

Заместитель генерального директора подрядной организации Дмитрий Лебедев отметил, что в работах участвовали около 20 специалистов, а также 14 единиц специализированной и 16 единиц автомобильной техники.

Горожане положительно оценили ход ремонта, особенно отметив отсутствие заторов на переправе в период проведения работ.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что обновление асфальтового покрытия — лишь часть масштабной модернизации моста. Сейчас реализуется второй этап проекта: подрядчик занимается ремонтом парапетных ограждений, устранением дефектов консолей, перекладкой электрокабелей и восстановлением подпорной стенки со стороны улицы Черниговской.

На данный момент специалисты уже приступили к восстановлению штукатурного слоя на подпорной стенке. Эти работы выполняются в дневное время и организованы таким образом, чтобы не мешать дорожному движению.

Ранее сообщалось, что почти 27 млн рублей выделят на ремонт дорог Автозаводского района Нижнего Новгорода.

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Теги:
Канавинский мост Ремонт дорог
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