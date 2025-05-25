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Общество

Владимир Якушев: Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании "Единой России" и Минстроя по выбору объектов благоустройства

03 июня 2025 16:44  [37] Общество
Владимир Якушев: Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании Единой России и Минстроя по выбору объектов благоустройства

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области продолжается голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 267 тысячи горожан уже сделали свой выбор.

«Активно голосуют жители Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Югры, Башкирии, Бурятии, Крыма, Марий Эл, Свердловской и Тульской областей, Сахалина, Чечни, Пермского края. Отдельно отмечу, что высокое вовлечение жителей в процедуру отбора объектов благоустройства показывают прифронтовые Белгородская и Курская области», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Напомним, до 12 июня 2025 года жители Нижегородской области могут отдать свой голос за одну из 124 общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование в 22 муниципалитетах региона. Проголосовать можно на сайте https://golosza.ru/.

«Дорогие нижегородцы! Приглашаем вас принять участие в голосовании за объекты благоустройства и одновременно стать участниками викторины «КУПНО ЗА ЕДИНО!», приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - призвал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Обращаем ваше внимание, что граждане, проживающие в населённых пунктах, где отсутствует процедура голосования по ФКГС, могут реализовать своё право голоса путём выбора объекта благоустройства в другом муниципальном образовании.

Одновременно гражданам предоставлена возможность участия в викторине, проходящей параллельно с голосованием. Розыгрыш предусматривает выдачу ценных призов, включая мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие приятные сюрпризы.

Вот пошаговая инструкция:
1. Проголосуйте за объект благоустройства на сайте: https://fkgs.golosza.ru/?refid=319
2. Пройдите викторину, нажав кнопку "УЧАСТВОВАТЬ В ВИКТОРИНЕ"
3. Дайте правильные ответы на все вопросы
4. Ждите СМС или звонка от организаторов викторины

Ссылка для голосования: https://fkgs.golosza.ru/?refid=319

Ежегодно в проведении голосования оказывают содействие волонтёры «Единой России» — они помогают жителям сделать выбор на электронной платформе ФКГС.

Владимир Якушев напомнил также, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий, из них 72 тысячи — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 миллионов граждан», — отметил Владимир Якушев.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

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Теги:
Благоустройство Единая Россия ФКГС
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