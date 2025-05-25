Нижегородцам рассказали, что такое листериоз и как защититься от этой болезни Общество

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В Алтайском крае сотрудники испытательной лаборатории выявили присутствие патогенных бактерий, вызывающих листериоз, в четверти мясных полуфабрикатов, реализуемых в регионе. Эти бактерии были обнаружены в маринованном мясе, пельменях и фарше. Нижегородцы так же не застрахованы от этого заболевания: три года назад, говядина с листериями была выявлена на прилавках и нижегородских магазинов.

Врач-терапевт высшей квалификации и директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с телеканалом "360" объяснила, что листериоз чаще всего распространяется через сырые мясные и молочные продукты, которые не прошли надлежащую термическую обработку. По её словам, бактерии листериоза обитают в почве и попадают в продукты через травопитание животных. Заражение может произойти при контакте с заражённым продуктом, особенно если на коже есть раны, атопический дерматит или другие повреждения.

Людмила Лапа отметила, что листериоз может протекать по-разному у разных людей, в зависимости от состояния их иммунитета. У здоровых людей с крепким иммунитетом инфекция может быть быстро подавлена, и заболевание не вызовет серьёзных последствий. Однако у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями листериоз может привести к тяжёлым осложнениям, таким как интоксикация, тонзиллит, менингит, судороги, проявления менингококковой инфекции и лимфаденит.

Для лечения листериоза применяется комплексная терапия, включающая антибактериальные, противовоспалительные и противотоксические препараты, а также детоксикацию. Людмила Лапа подчеркнула, что каждый врач назначает индивидуальное симптоматическое лечение, а также серьёзную антибактериальную терапию на длительный срок.

Основным способом профилактики листериоза является тщательная термическая обработка мясных продуктов. Эксперт настоятельно рекомендовала избегать употребления сырой пищи и всегда подвергать мясные продукты достаточной тепловой обработке.