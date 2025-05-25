Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 19:30  [83] Два нижегородских вуза вошли в сотню лучших университетов России по версии RAEX
03 июня 2025 18:32  [126] Нижегородцам рассказали, что такое листериоз и как защититься от этой болезни
03 июня 2025 18:20  [131] Власти продолжают ликвидировать нелегальные свалки в Канавине
03 июня 2025 17:45  [142] Юных победителей международной ИТ-олимпиады наградили в Нижнем Новгороде на ЦИПРе
03 июня 2025 17:05  [156] Аэрофотосъемку при помощи дронов проведут на севере Нижегородской области
03 июня 2025 16:50  [137] В Госдуме предложили ввести единый ГОСТ на продукты
03 июня 2025 16:44  [130] Владимир Якушев: Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании "Единой России" и Минстроя по выбору объектов благоустройства
03 июня 2025 16:17  [183] Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода
03 июня 2025 15:59  [149] Агента искусственного интеллекта представили на конференции ЦИПР
03 июня 2025 15:52  [189] Суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве
Общество

Нижегородцам рассказали, что такое листериоз и как защититься от этой болезни

03 июня 2025 18:32  [126] Общество
Нижегородцам рассказали, что такое листериоз и как защититься от этой болезни

Фото: с сайта unsplash.com

В Алтайском крае сотрудники испытательной лаборатории выявили присутствие патогенных бактерий, вызывающих листериоз, в четверти мясных полуфабрикатов, реализуемых в регионе. Эти бактерии были обнаружены в маринованном мясе, пельменях и фарше. Нижегородцы так же не застрахованы от этого заболевания: три года назад, говядина с листериями была выявлена на прилавках и нижегородских магазинов.

Врач-терапевт высшей квалификации и директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с телеканалом "360" объяснила, что листериоз чаще всего распространяется через сырые мясные и молочные продукты, которые не прошли надлежащую термическую обработку. По её словам, бактерии листериоза обитают в почве и попадают в продукты через травопитание животных. Заражение может произойти при контакте с заражённым продуктом, особенно если на коже есть раны, атопический дерматит или другие повреждения.

Людмила Лапа отметила, что листериоз может протекать по-разному у разных людей, в зависимости от состояния их иммунитета. У здоровых людей с крепким иммунитетом инфекция может быть быстро подавлена, и заболевание не вызовет серьёзных последствий. Однако у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями листериоз может привести к тяжёлым осложнениям, таким как интоксикация, тонзиллит, менингит, судороги, проявления менингококковой инфекции и лимфаденит.

Для лечения листериоза применяется комплексная терапия, включающая антибактериальные, противовоспалительные и противотоксические препараты, а также детоксикацию. Людмила Лапа подчеркнула, что каждый врач назначает индивидуальное симптоматическое лечение, а также серьёзную антибактериальную терапию на длительный срок.

Основным способом профилактики листериоза является тщательная термическая обработка мясных продуктов. Эксперт настоятельно рекомендовала избегать употребления сырой пищи и всегда подвергать мясные продукты достаточной тепловой обработке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных