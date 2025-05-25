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Наука

Спутник "Лобачевский" показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

03 июня 2025 19:02  [86] Наука
Спутник Лобачевский показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Поздняков, Управление по СМИ ННГУ

Компания "Геоскан" представила на стенде конференции ЦИПР-2025 опытный образец спутника "Лобачевский". Об этом сообщил ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов в своем телеграм-канале.

Аппарат создается в рамках образовательной инициативы Space-π и разрабатывается совместными усилиями специалистов ННГУ и инженеров компании "Геоскан". Основой проекта стала платформа "Геоскан 16U".

"Лобачевский" станет первым в России спутником формата CubeSat 16U, предназначенным для проведения агроэкологических исследований. На его борту установят гиперспектральные и мультиспектральные камеры, которые будут отслеживать состояние растительности.

Для оперативной обработки полученных данных используется система искусственного интеллекта. Кроме того, спутник оснащён высокоскоростным передатчиком COMMX, способным передавать информацию со скоростью до 250 Мбит/с.

В числе других функций — ретрансляция радиосигналов. Благодаря этому радиолюбители смогут общаться на расстоянии до 3 000 километров, используя обычные портативные радиостанции. Частотный диапазон спутника согласован с Международным радиолюбительским союзом.

Одним из ключевых экспериментов станет испытание мемристоров — компонентов, способных изменять сопротивление под действием электрического заряда. Исследователи планируют проверить, как эти элементы ведут себя в условиях космоса.

Запуск спутника намечен на осень 2025 года. Он будет выведен на околополярную орбиту на высоту около 515 километров, что позволит расширить научные и технологические возможности.

"Университет Лобачевского начал реализацию спутникового проекта в марте прошлого года. Сейчас мы на завершающем этапе — идет финальная сборка. В конце июля состоится приемка, в августе — серия испытаний. Затем будем ждать своей очереди на запуск, который ожидается осенью", — рассказал Максим Жарков, руководитель проекта ННГУ "Спутник "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что студенты ННГУ успешно приняли снимок вуза со спутника во время сеанса связи.

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Теги:
Наука ННГУ ЦИПР
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