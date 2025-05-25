Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 июня 2025 11:22  [4] Продажу алкоголя в Нижнем Новгороде запретят на три недели из-за выпускных
04 июня 2025 10:15  [100] Выплаты на жилье могут ввести для сирот с 18 лет в Нижегородской области
04 июня 2025 09:54  [145] Никитин предложил запретить продажу вейпов в Нижегородской области
04 июня 2025 09:35  [105] Первая женщина – помощник машиниста электропоездов начала работать в депо Горький-Московский
04 июня 2025 08:00  [158] Почти 200 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут в Нижнем Новгороде
04 июня 2025 07:00  [173] Туберкулез выявили у двух иностранных студентов в Нижнем Новгороде
03 июня 2025 19:30  [771] Два нижегородских вуза вошли в сотню лучших университетов России по версии RAEX
03 июня 2025 18:32  [310] Нижегородцам рассказали, что такое листериоз и как защититься от этой болезни
03 июня 2025 18:20  [379] Власти продолжают ликвидировать нелегальные свалки в Канавине
03 июня 2025 17:45  [316] Юных победителей международной ИТ-олимпиады наградили в Нижнем Новгороде на ЦИПРе
Общество

Никитин предложил запретить продажу вейпов в Нижегородской области

04 июня 2025 09:54  [145] Общество
Никитин предложил запретить продажу вейпов в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на реализацию электронных курительных устройств в регионе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, подчеркнув необходимость немедленных мер на федеральном уровне.

По словам Никитина, ситуация с распространением вейпов, особенно среди несовершеннолетних, достигла критического уровня. Он отметил, что проблема требует жесткого вмешательства и уже обсуждается на уровне правительства и Государственной думы.

"Еще в начале года писал о своей личной поддержке инициативы о запрете вейпов. Сейчас мои коллеги в федеральном правительстве и депутаты Госдумы, похоже, всерьез намерены добиться этого", — заявил губернатор.

Он выразил обеспокоенность тем, что несмотря на разговоры о здоровье нации и демографических вызовах, подростки продолжают массово использовать электронные устройства. При этом, по его словам, вред от вейпов очевиден, а их привлекательный дизайн и модный облик лишь усиливают интерес среди молодежи.

Никитин подчеркнул, что зависимость от вейпов формируется стремительно и носит как психологический, так и физический характер. Он также отметил, что от свободной продажи этих устройств выигрывают в первую очередь зарубежные производители, зарабатывающие на здоровье российских детей.

"Почему до сих пор это не запрещено? "Запреты не работают. Всё равно достанут" — всё это лукавство. Да, достанут, как и наркотики, к великому сожалению. Но гораздо меньше, чем когда они продаются свободно! И главное — без ощущения, что это норма для общества", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде двое младшеклассников угодили к врачу из-за курения вейпов. Медики ранее предупредили нижегородцев о риске потери зубов из-за вейпов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Здоровье Курение
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 14:10  [799] Курение вейпов и электронных сигарет повышает риск развития инфекционных заболеваний
12 февраля 2025 09:11  [963] Кальяны предложили запретить в России из-за риска инфекций
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных