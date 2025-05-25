Никитин предложил запретить продажу вейпов в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на реализацию электронных курительных устройств в регионе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, подчеркнув необходимость немедленных мер на федеральном уровне.

По словам Никитина, ситуация с распространением вейпов, особенно среди несовершеннолетних, достигла критического уровня. Он отметил, что проблема требует жесткого вмешательства и уже обсуждается на уровне правительства и Государственной думы.

"Еще в начале года писал о своей личной поддержке инициативы о запрете вейпов. Сейчас мои коллеги в федеральном правительстве и депутаты Госдумы, похоже, всерьез намерены добиться этого", — заявил губернатор.

Он выразил обеспокоенность тем, что несмотря на разговоры о здоровье нации и демографических вызовах, подростки продолжают массово использовать электронные устройства. При этом, по его словам, вред от вейпов очевиден, а их привлекательный дизайн и модный облик лишь усиливают интерес среди молодежи.

Никитин подчеркнул, что зависимость от вейпов формируется стремительно и носит как психологический, так и физический характер. Он также отметил, что от свободной продажи этих устройств выигрывают в первую очередь зарубежные производители, зарабатывающие на здоровье российских детей.

"Почему до сих пор это не запрещено? "Запреты не работают. Всё равно достанут" — всё это лукавство. Да, достанут, как и наркотики, к великому сожалению. Но гораздо меньше, чем когда они продаются свободно! И главное — без ощущения, что это норма для общества", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде двое младшеклассников угодили к врачу из-за курения вейпов. Медики ранее предупредили нижегородцев о риске потери зубов из-за вейпов.