Конфликт арендатора и владельца жилья в Нижегородской области привел к уголовному делу Происшествия

Ситуация с конфликтом между арендатором и собственником квартиры в Нижегородской области привлекла внимание руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По сообщениям в социальных сетях, инцидент произошел, когда мужчина, находившийся в регионе проездом, арендовал жилье на короткий срок. Между двумя фигурантами, один из которых является гражданином иностранного государства, возник спор, связанный с оплатой аренды.

Противостояние переросло в физическую ссору, в результате которой оба участника получили телесные повреждения. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется органами внутренних дел.

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области направило ходатайство в надзорный орган с просьбой передать материалы дела в их производство для дальнейшего расследования.

Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ситуации и о решении, принятом надзорным ведомством.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей в результате наездов электросамокатов в Нижнем Новгороде.