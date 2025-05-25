МЧС предупредило о высокой угрозе природных пожаров в Нижегородской области

В ближайшие дни в Нижегородской области ожидается резкий рост пожароопасности.
По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 6 по 10 июня в отдельных районах региона прогнозируется чрезвычайный — пятый класс — уровень пожарной опасности в лесах и на торфяниках.
Синоптики предупреждают, что при сохранении сухой и жаркой погоды увеличивается риск возникновения и распространения природных пожаров. В случае возгораний возможен рост числа очагов и площадей пожаров, а также угроза перехода огня на населённые пункты и объекты экономики.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращается к жителям с настоятельной просьбой соблюдать меры предосторожности в пожароопасный период.
Ведомство напоминает, что при объявлении высокой или чрезвычайной пожароопасности запрещено посещение лесов.
Нижегородцам не следует сжигать мусор на дачных и садовых участках. Также нельзя разводить костры в лесной зоне и рядом с лесными массивами.
При обнаружении природного пожара нужно немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану.
Ранее сообщалось, что на начало июня в Нижегородской области сохраняется высокий риск возникновения лесных и торфяных пожаров.
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