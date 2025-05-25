Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать Общество

Фото: Кира Мишина

Жители Нижнего Новгорода с начала старта купального сезона продолжают сообщать о неприятных последствиях после купания в местных водоемах: они жалуются на зуд и сыпь, появившиеся после отдыха у воды.

Наиболее часто о таких симптомах сообщают после посещения Силикатного озера, расположенного в Ленинском районе, а также озера в парке культуры и отдыха в Автозаводском районе города.

Судя по характеру высыпаний и сопровождающим их симптомам, это случаи заражения церкариозом, известным как "зуд купальщика". Как рассказала в беседе с телеканалом "360" инфекционист Елена Мескина, это заболевание возникает из-за личинок паразитов, которые проникают в кожу человека при контакте с заражённой водой.

Основные симптомы церкариоза включают сильный зуд, кожную сыпь и, в некоторых случаях, повышение температуры. Хотя сами паразиты не представляют прямой угрозы для организма, их присутствие вызывает сильную аллергическую реакцию.

Церкариоз передается через водоплавающих животных, таких как утки, которые могут переносить личинки заболевания, и чаще всего встречается в тёплой стоячей воде с водорослями. Заражение маловероятно в водоёмах с сильным течением.

Для лечения церкариоза обычно используются противоаллергические препараты, включая гормональные мази и антигистаминные средства. В тяжёлых случаях может потребоваться госпитализация.

У разных людей реакция на заболевание проявляется по-разному: у одних симптомы быстро проходят, у других требуют серьёзного медицинского вмешательства. Особенно это касается людей с выраженными аллергическими реакциями, у которых может развиться отёк Квинке.

Эксперты рекомендуют для безопасного отдыха выбирать проверенные проточные водоёмы с чистым песчаным дном и без птиц и моллюсков. Пребывание в воде не должно превышать 10 минут, а после купания необходимо тщательно промыть кожу с мылом и вытереться насухо.