Опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году

До старта купального сезона в Нижнем Новгороде осталась ровно неделя. Если повезет с погодой, то уже 1 июня нижегородцы смогут искупаться в одном из 14 муниципальных озер. Также горожанам будут доступны пять зон отдыха.
Накануне пляжного проходит масштабная подготовка городских водоемов. Водолазы заканчивают обследование дна озер, извлекая всякий мусор, в том числе стекло и металлические предметы. Затем межведомственная комиссия приступит к комплексной проверке муниципальных пляжей и зон отдыха.
Напомним, что купаться можно только на официальных пляжах, поскольку они оборудованы спасательными постами и соответствуют нормам безопасности. В зонах отдыха, даже если они расположены у воды, купание запрещено: эти территории не предназначены для плавания.
- Озеро ПКиО второй очереди (проспект Молодежный);
- Озеро ПКиО первой очереди (улица Смирнова);
- Мещерское озеро;
- Сортировочное озеро (Березовая роща);
- Сортировочное озеро (Архангельская улица);
- Больничное озеро (Московское шоссе).
- Силикатное озеро (проспект Ленина, 19б);
- Силикатное озеро (проспект Ленина, 23).
- Озеро №1 (Щелоковский хутор);
- Озеро №3 (Щелоковский хутор).
- Светлоярское озеро (улица Гаугеля);
- Светлоярское озеро (улица Мокроусова);
- Лунское озеро (поселок Копосово, за Лунской улицей);
- Пестичное озеро (поселок Дубравный).
- Река Ока (улица Фучика);
- Пермяковское озеро (улица Пермякова).
- Река Ока (затон имени 25 лет Октября).
- Река Волга (набережная Гребного канала).
- Озеро №2 на Щелоковском хуторе.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, как Роспотребнадзор проверяет пляжи.
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