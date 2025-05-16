Опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году Культура и отдых

До старта купального сезона в Нижнем Новгороде осталась ровно неделя. Если повезет с погодой, то уже 1 июня нижегородцы смогут искупаться в одном из 14 муниципальных озер. Также горожанам будут доступны пять зон отдыха.

Накануне пляжного проходит масштабная подготовка городских водоемов. Водолазы заканчивают обследование дна озер, извлекая всякий мусор, в том числе стекло и металлические предметы. Затем межведомственная комиссия приступит к комплексной проверке муниципальных пляжей и зон отдыха.

Напомним, что купаться можно только на официальных пляжах, поскольку они оборудованы спасательными постами и соответствуют нормам безопасности. В зонах отдыха, даже если они расположены у воды, купание запрещено: эти территории не предназначены для плавания.

Летом 2025 года будут работать следующие муниципальные пляжи:

Автозаводский район

- Озеро ПКиО второй очереди (проспект Молодежный);

- Озеро ПКиО первой очереди (улица Смирнова);

Канавинский район

- Мещерское озеро;

- Сортировочное озеро (Березовая роща);

- Сортировочное озеро (Архангельская улица);

- Больничное озеро (Московское шоссе).

Ленинский район

- Силикатное озеро (проспект Ленина, 19б);

- Силикатное озеро (проспект Ленина, 23).

Приокский район

- Озеро №1 (Щелоковский хутор);

- Озеро №3 (Щелоковский хутор).

Сормовский район

- Светлоярское озеро (улица Гаугеля);

- Светлоярское озеро (улица Мокроусова);

- Лунское озеро (поселок Копосово, за Лунской улицей);

- Пестичное озеро (поселок Дубравный).

Зоны отдыха на водных объектах в Нижнем Новгороде:

Автозаводский район

- Река Ока (улица Фучика);

- Пермяковское озеро (улица Пермякова).

Ленинский район

- Река Ока (затон имени 25 лет Октября).

Нижегородский район

- Река Волга (набережная Гребного канала).

Советский район

- Озеро №2 на Щелоковском хуторе.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, как Роспотребнадзор проверяет пляжи.