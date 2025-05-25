Нижегородцы продолжают жаловаться на церкарий после посещения пляжа Общество

Жители Нижнего Новгорода с начала старта купального сезона продолжают сообщать о неприятных последствиях после купания в местных водоемах. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями сыпи и жалуются на зуд, появившийся после отдыха у воды.

Наиболее часто о таких симптомах сообщают после посещения Силикатного озера, расположенного в Ленинском районе, а также озера в парке культуры и отдыха в Автозаводском районе города. Горожане демонстрируют покраснения и высыпания, преимущественно на ногах.

Судя по характеру высыпаний и сопровождающим их симптомам, речь идет о церкариях — личинках паразитических червей, которые ежегодно появляются в стоячих водоемах, где обитают водоплавающие птицы, особенно утки.

Пик активности церкарий приходится на летние месяцы — с июня по сентябрь. Чаще всего от их укусов страдают дети, проводящие время в прибрежной зоне. Медики напоминают, что хотя укусы церкарий не представляют серьезной угрозы здоровью, они могут вызывать выраженные аллергические реакции и сильный дискомфорт.

Специалисты рекомендуют после купания тщательно вытираться полотенцем, чтобы снизить риск проникновения паразитов через кожу.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области жуткие гусеницы опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву.