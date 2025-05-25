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Общество

В центре Нижнего Новгорода перекроют движение из-за празднования Дня России

04 июня 2025 19:00  [100] Общество
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение из-за празднования Дня России

В связи с подготовкой и проведением мероприятий (0+), приуроченных ко Дню России, в центре Нижнего Новгорода будет временно ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, такие меры вводятся для обеспечения безопасности и комфортного пребывания участников и гостей праздника.

С 5 по 10 июня с 00:01 до 23:59 перекроют площадь Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

11 июня с 00:01 до 23:59 движение будет ограничено на этом же участке, но со стороны улицы Варварской.

Основные перекрытия запланированы на 12 июня — непосредственно в день праздника. С 00:01 до 05:00 13 июня движение полностью остановят на площади Минина и Пожарского от Верхне-Волжской набережной до Зеленского съезда. Также будут перекрыты прилегающие улицы:

улица Ульянова (от Пискунова до площади Минина и Пожарского),
улица Минина (от Пискунова до площади),
Верхне-Волжская набережная (от Пискунова до площади),
Зеленский съезд (труба съезда),
улица Варварская (от Пискунова до площади),
улица Алексеевская (от Пискунова до площади),
улица Пожарского,
улица Лыковая Дамба,
Георгиевский съезд.

Дополнительно, 12 июня с 15:00 до 19:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

улице Октябрьской (от Алексеевской до Зеленского съезда),
улице Грузинской (от Алексеевской до дома №2 по улице Грузинской),
Холодному переулку (от Алексеевской до Большой Покровской).

После завершения основных мероприятий, с 05:01 13 июня до 23:59 16 июня, движение вновь ограничат на площади Минина и Пожарского — от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

На время действия ограничений на всех указанных участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуется заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. Все машины, оставленные в зоне ограничения, будут эвакуированы.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в справочную службу по телефону: 417 17 07.

Автомобилистам советуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, следить за дорожными знаками и строго соблюдать правила.

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Теги:
День России Праздники Транспортные ограничения
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