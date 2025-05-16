Улицу Невзоровых в Нижнем Новгороде трижды перекроют летом Общество

Летом планируется поэтапное перекрытие улицы Невзоровых для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях, которые выполняет АО "Теплоэнерго".

Согласно постановлению городской администрации, с 7:00 16 июня по 23:59 2 июля 2025 года будет закрыт участок улицы Невзоровых в районе дома №9 по улице Ванеева.

Следующий этап перекрытия начнется в 00:01 3 июля и продлится до 23:59 2 августа. В этот период движение будет ограничено в районе домов №52 по улице Невзоровых и №9 по улице Ванеева.

В третий раз движение будет ограничено с 00:01 3 августа до 23:59 15 августа на участке улицы Невзоровых в районе дома №52.

На время перекрытий для транспорта организуют объезд по соседним улицам.

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных изменений в организации движения.

Ранее сообщалось, что одностороннее движение введут на проезде у Нижегородской ярмарки с 1 июня.