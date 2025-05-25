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Происшествия

Девушку вытащили из Волги у причала в Нижнем Новгороде

04 июня 2025 18:45  [50] Происшествия
Девушку вытащили из Волги у причала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в дневное время 4 июня произошёл инцидент на воде.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 16:45. Инцидент зафиксирован у причала №12 на Волге.

По предварительной информации, в воду попала девушка 2009 года рождения. Её вовремя заметили очевидцы, которые оперативно пришли на помощь и вытащили пострадавшую на берег.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Дзержинске Нижегородской области.

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Теги:
Водоёмы МЧС Нижегородский район
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