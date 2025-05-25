Два нижегородских поезда задержаны из-за подрыва железной дороги под Воронежем Происшествия

Движение двух пассажирских поездов, следующих из Нижнего Новгорода и обратно, оказалось нарушено из-за инцидента на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании.

Утром 5 июня машинист одного из составов заметил повреждение железнодорожного полотна на юге Воронежской области. По словам губернатора региона, речь идёт о "незначительном повреждении", никто не пострадал.

Позже в ряде федеральных СМИ появилась информация со ссылкой на ФСБ: по предварительным данным, разрушение пути произошло в результате подрыва. В ведомстве уточнили, что характер повреждений даёт основания для возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".

Согласно сведениям ФПК, на участке Евдаково — Сагуны повреждён один из путей. Это стало причиной задержки 21 поезда, в том числе маршрутов №38 Нижний Новгород — Имеретинский курорт и №37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород.

В компании подчеркнули, что бригады поездов оказывают пассажирам всю необходимую помощь. Кроме того, всех, кто ожидает отправления более четырёх часов, обеспечивают питанием.

Напомним, 31 мая в Брянской области мост рухнул на находящиеся под ним железнодорожные пути, по которым шел пассажирский поезд. Погибли семь человек. Следком квалифицировал подрыв как теракт. По последним данным, количество пострадавших возросло до 119 человек. Среди пострадавших оказалась врач из Нижнего Новгорода.