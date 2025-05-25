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Политика

Нижегородская область укрепляет цифровые и межрегиональные связи с Киргизией на "ЦИПРе"

05 июня 2025 16:18  [33] Политика
Нижегородская область укрепляет цифровые и межрегиональные связи с Киргизией на ЦИПРе

Фото: Александр Воложанин

На площадке X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) и Глобального цифрового форума, объединивших ведущих экспертов и представителей власти в Нижнем Новгороде, состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с делегацией Киргизской Республики, возглавляемой министром цифрового развития и инновационных технологий Азаматом Жамангуловым. Основной целью диалога стало укрепление двустороннего сотрудничества, особенно в высокотехнологичных отраслях.

В ходе переговоров Глеб Никитин представил гостям обширный потенциал Нижегородской области, особо выделив достижения региона в сфере информационных технологий, а также уделил внимание развитию двустороннего сотрудничества с Киргизией. 

«Хотел бы отдельно остановиться на нашем двустороннем сотрудничестве с Киргизской Республикой. В феврале этого года в рамках визита в наш регион чрезвычайного и полномочного посла Киргизской Республики в Российской Федерации Кубанычбека Кенешовича Боконтаева мы открыли офис почетного консула Киргизии в Нижнем Новгороде, который возглавил Вадим Аликович Юн. Уверен, что с опытом Вадима Аликовича мы раскроем еще больший потенциал для развития сотрудничества в сфере информационных технологий между Нижегородской областью и Киргизией», – подчеркнул Глеб Никитин. 

Особое внимание было уделено цифровизации в сфере госуправления и развитию научно-образовательного взаимодействия. 

«Делаем серьёзную ставку на развитие сотрудничества в научно- образовательной сфере. В Нижегородской области обучается 102 тысячи студентов, среди них – около 7 тысяч иностранных из 110 государств. 80 студентов – граждане Киргизской Республики. Мы готовы рассмотреть возможность увеличения числа обучающихся из Киргизии. Кроме того, на уровне высших учебных заведений заключен 21 договорный документ о сотрудничестве», - добавил глава региона.

Губернатор Нижегородской области также отметил перспективы развития межрегионального сотрудничества.

«У нас есть реальные перспективы развития межрегионального взаимодействия. Совместно с посольством Киргизской Республики в Российской Федерации рассматриваем возможности сотрудничества с регионами  Киргизии», - сказал Глеб Никитин. 

В свою очередь, министр цифрового развития и инновационных технологий Киргизской Республики Азамат Жамангулов подчеркнул важность кооперации с Нижегородской областью, выразив заинтересованность в развитии совместных проектов, особенно в цифровой сфере.

«Мы высоко ценим возможность участия в таком значимом событии, как «ЦИПР», и продуктивный диалог с руководством Нижегородской области. Нижегородский регион демонстрирует впечатляющий передовой опыт в сфере цифрового развития и инновационных технологий, что для нас является ориентиром и источником вдохновения. Мы видим значительные перспективы для совместных проектов в области цифровизации, создания новых IT-решений и обмена лучшими практиками. Уверен, что это сотрудничество откроет новые горизонты для развития цифровой экономики наших стран, укрепит наши двусторонние отношения и принесет взаимную выгоду», - отметил Азамат Жамангулов.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула всеобъемлющий характер сотрудничества региона с Киргизской Республикой. 
«Киргизия для нас – важный партнер. Наши планы охватывают как ключевые экономические направления, так и гуманитарную сферу. Мы стремимся к расширению культурных обменов, включая проведение выставок киргизского искусства, ремесел и концертов традиционной музыки. Это не только обогатит культурную жизнь региона и будет способствовать развитию туризма, но и позволит нижегородцам глубже ознакомиться с богатой историей и самобытной культурой Киргизии, укрепит наши дружественные отношения и активизирует совместные проекты на всех уровнях. Вся эта работа будет вестись совместно с почетным консулом Киргизской Республики», - сказала Ольга Гусева.

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Теги:
Международное сотрудничество ЦИПР цифровизация
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