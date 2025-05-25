Глеб Никитин: "Запретите эту гадость срочно!" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к своим коллегам-губернаторам поддержать его позицию о запрете вейпов. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в настоящий момент в федеральном правительстве и Государственной Думе формируется устойчивая инициатива, направленная на запрет этих устройств. "…доведите инициативу до конца, запретите эту гадость срочно или дайте полномочия губернаторам! Я готов ввести такие меры на региональном уровне, но сегодня этого права у нас нет. Нельзя на это закрывать глаза!", – заявил Глеб Никитин.

Глава региона не первый раз выступает за запрет электронных сигарет. Он уверен, что сегодня "дети массово травят себя электронными курительными устройствами" и выгодно это только иностранным производителям, торгующим детским здоровьем. Нижегородский губернатор недвусмысленно дал понять, что от разговоров о демографии, о здоровье нации, необходимо переходить к делу.

Мы предложили экспертам прокомментировать призыв нижегородского губернатора и дать свой прогноз относительно того, будет ли этот призыв поддержан на региональном и федеральном уровне.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Совершенно очевидно, что заявления губернатора Никитина не носят популистский характер, а имеют намерение простимулировать принятие строгих мер по полному запрету на продажу вейпов. Тем более, глава региона уже неоднократно акцентировал внимание на этой теме. Несколько лет продолжается дискуссия о вреде электронных сигарет. Известно, что жидкости для устройств содержат тяжелые металлы, при парении образуются очень токсичные соединения, что чревато заболеваниями верхних дыхательных путей, поражением нервной системы, нарушением когнитивных функций организма. Курение вейпов стало массовым явлением и нужно комплексно подходить к решению этой проблемы".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" рассуждает о возможных последствиях запрета вейпов.

"Социальные пороки существовали, существуют и будут существовать. Так как имеют под собой уникальную и неповторимую основу - человеческую природу. Любой законодательный запрет пороков поддерживается на уровне общественного мнения только тогда, когда несет значительную, прямую или косвенную угрозу окружающим, самой социальной структуре. Так было с наркоманией, проституцией, множеством других действий, ныне классифицируемых как преступления. И разумеется, жесткий государственный и/или социальный контроль и регулирование за любыми пороками необходимы".

Андрей Чугунов, журналист:

"И снова вопрос из мультфильма "Страна невыученных уроков": где поставить запятую во фразе "запретить нельзя оставить"? Аргументы "за" очевидны: забота о здоровье населения, особенно молодежи. Вейпы, несмотря на позиционирование "менее вредной" альтернативы "плохим" привычкам, вызывают зависимость и зачастую становятся "воротами" для последующего употребления более вредных (уже без всяких кавычек) веществ.

Аргументы "против" тоже известны. Контрафактная продукция заведомо более низкого качества, будет реализовываться из-под полы; увеличится количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом вейпов; потребители переключатся на другие вещества, бюджет потеряет значительные суммы налогов, а люди (десятки или даже сотни тысяч) — работу".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии акцентирует внимание на феномене вейпов.

"Феномен электронных сигарет - вейпов стал результатом определенной целенаправленной социальной политики. Это следствие тотальной борьбы с традиционным курением. В ходе антитабачной капании происходило социальное и культурное обесценивания традиции курения. Образ курильщика маргинализировался, массовая культура формировала негативный фон вокруг среды курильщиков. Кампания, начавшаяся как борьба за здоровье курильщиков, быстро превратился в моральный террор против курильщиков. Курильщики стали представляться, в первую очередь, как носители угрозы для здоровья окружающим "правильным" людям".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Глеб Никитин человек системный и никогда бы не позволил себе несистемных заявлений. Призыв к коллегам-губернаторам поддержать запрет вейпов, алгоритмичен по своей природе. Предложение по запрету электронных сигарет не так давно было высказано министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Вслед за этим спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил, что законодатели поддержат полный запрет продажи вейпов, если такая инициатива поступит от правительства. Идею полного запрета поддерживает и Роспотребнадзор. Определенные меры ограничивающие распространение вейпов среди детей и подростков уже вводились в России. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. За этим последовал еще ряд мер ограничительного характера. Все эти обстоятельства позволяют с высокой долей вероятности предположить, что призыв Глеба Никитина будет одобрен не только коллегами-губернаторами, но и другими участниками системного процесса".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".