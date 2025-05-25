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Общество

Андрей Самсонов: "Социальные пороки всегда будут существовать"

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Андрей Самсонов: Социальные пороки всегда будут существовать

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к своим коллегам-губернаторам поддержать его позицию о запрете вейпов. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в настоящий момент в федеральном правительстве и Государственной Думе формируется устойчивая инициатива, направленная на запрет этих устройств. "…доведите инициативу до конца, запретите эту гадость срочно или дайте полномочия губернаторам! Я готов ввести такие меры на региональном уровне, но сегодня этого права у нас нет. Нельзя на это закрывать глаза!", – заявил Глеб Никитин.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления:

"Оценку высказывания нижегородского губернатора хочется начать с классики, и не библейской, о благих намерениях, а русской. "Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития" (Салтыков-Щедрин. "История одного города"). Этот сатирический роман-хроника замечательно описывает практику и последствия всевозможных запретов, обязательных требований и, наоборот, свобод.

Если от исторической сатиры вернуться в суровую действительность, то социальные пороки существовали, существуют и будут существовать. Так как имеют под собой уникальную и неповторимую основу - человеческую природу. Любой законодательный запрет пороков поддерживается на уровне общественного мнения только тогда, когда несет значительную, прямую или косвенную угрозу окружающим, самой социальной структуре. Так было с наркоманией, проституцией, множеством других действий, ныне классифицируемых как преступления. И разумеется, жесткий государственный и/или социальный контроль и регулирование за любыми пороками необходимы.

Поэтому первый вопрос - готово ли общество признать курение вейпов общественно опасным, несущим угрозу окружающим или социальной организации? Ответ отрицательный. В отличие от наркотиков, опасность которых признана подавляющим большинством, ни от курения, ни от алкоголя, ни от вейпов такой угрозы люди не видят. Говорю именно с точки зрения общественного мнения и стереотипов массового сознания. Медицинской стороной вопроса должны заниматься профильные специалисты. При этом, если уж речь идет о законодательном запрете, им придется доказать, что вейпы оказывают больший вред, чем алкоголь, табак или те же энергетические напитки. Или неправильное питание? Список дурных привычек, пороков, "слабостей" и т.п., которыми человек с удовольствием наносит себе вред, можно продолжать долго.

Второй вопрос - последствия? Во-первых, любой запрет в сфере "пороков" и "удовольствий", внутренне не поддерживаемый значительной частью общества, обречен на быструю криминализацию сферы, вне зависимости от желания властей. Есть исторические примеры, та же история "сухого закона" в США. Но можно и ближе. Что, в России уже исчезла проституция, как социальное явление? Во-вторых, а каковы меры противодействия? Допустим, ещё можно представить "посадки" или штрафы за продажу и распространение. А за курение вейпов, или их банальное наличие "при себе"?

Говорить о законодательном запрете чего-либо не представляя меру ответственности - заранее обрекать закон на недееспособность. И тотальное игнорирование обществом, от тех, кто должен исполнять и вплоть до тех, кому будет положено контролировать соблюдение нормы. Правовой нигилизм с этого и начинается. В любом случае, социальные пороки "лечат" социальными, психологическими методами, воспитанием, продвижением определенных моральных и этических норм и т.п. Банально, но надо воспитывать, пропагандировать, объяснять и предлагать альтернативу, а не запрещать".

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Теги:
Андрей Самсонов Здоровье Курение
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