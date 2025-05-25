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Общество

Александр Прудник: "Феномен электронных сигарет стал результатом социальной политики"

05 июня 2025 16:49  [88] Общество
Александр Прудник: Феномен электронных сигарет стал результатом социальной политики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к своим коллегам-губернаторам поддержать его позицию о запрете вейпов. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в настоящий момент в федеральном правительстве и Государственной Думе формируется устойчивая инициатива, направленная на запрет этих устройств. "…доведите инициативу до конца, запретите эту гадость срочно или дайте полномочия губернаторам! Я готов ввести такие меры на региональном уровне, но сегодня этого права у нас нет. Нельзя на это закрывать глаза!", – заявил Глеб Никитин.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"При оценке инициативы по законодательному запрету вейпов необходимо осознать как социальные причины появления моды на электронные сигареты, так и на последствия их запрета. 

Феномен электронных сигарет - вейпов стал результатом определенной целенаправленной социальной политики. Это следствие тотальной борьбы с традиционным курением. В ходе антитабачной капании происходило социальное и культурное обесценивания традиции курения. Образ курильщика маргинализировался, массовая культура формировала негативный фон вокруг среды курильщиков. 

Капания, начавшаяся как борьба за здоровье курильщиков, быстро превратился в моральный террор против курильщиков. Курильщики стали представляться, в первую очередь, как носители угрозы для здоровья окружающим "правильным" людям.         

При этом было упущено из вида, что курение было частью культуры на протяжении нескольких столетий. В рамках этой устоявшейся традиции оно стало выполнять целый ряд социальных функций. Одной из них была форма социализации значительной части молодежи. В рамках этой традиции приобщение к курению становилось для молодых людей декларацией внешнему миру и своему окружению о символическом переходе во взрослую жизнь.

Потребность в похожем символе у молодежи осталась, но способ ее реализации подвергся общественному остракизму. Именно в ответ на этот запрос молодежи появились вейпы. Они практически мгновенно охватили всю ту часть молодежи, которая традиционно выбирала курение и даже сумела выйти на более широкий круг.

Причина такого быстрого успеха вейпов состоит в нескольких социальных факторах:

- электронный сигареты по своему функционалу являются символом современности, они стали модными;
- на них не распространялись негативные образы, которыми описывался мир традиционного курения;
- они воспринимаются более безопасными для здоровья, чем традиционные сигареты;
- вейпы воспринимаются как неотъемлемый элемент молодежной культуры;
- электронные сигареты стали выполнять функцию механизма межпоколенной диверсификации: поколение родителей курит сигареты, а поколение детей - вейпы.

Таким образом, запрет вейпов разрушит эту сложившуюся  систему молодежной адаптивной субкультуры. Поскольку сама потребность в подобных механизмах социализации не исчезнет, она стихийно будут замещена на другие. Это произойдет обязательно. А вот какими будут эти новые механизмы, инициаторы запрета вейпов не продумали. Может случиться так, что эффект от запрета электронных сигарет окажется более негативным, чем сами вейпы". 

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Теги:
Александр Прудник Здоровье Курение
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