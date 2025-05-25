ГЖД присоединилась к международной акции по безопасности на переездах Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Работники Горьковской железной дороги провели профилактические рейды на переездах. Таким образом они присоединились к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году проходит 5 июня.

Акция проводится ежегодно на всём полигоне Горьковской магистрали. Её цель – предупреждение нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

В мероприятии вместе с сотрудниками ГЖД приняли участие представители правительства Нижегородской области и министерства транспорта и автомобильных дорог региона, сотрудники Госавтоинспекции и транспортной прокуратуры.

Так, на железнодорожных переездах в поселках Доскино, Лукино, Сейма, Ужовка и Володарск Нижегородской области водителям напомнили о правилах безопасного движения через переезды проведением профилактических бесед, раздачей информационных материалов и памятных подарков.

На ГЖД разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание, так как основной причиной ДТП на железнодорожных переездах по статистике является нарушение водителями правил дорожного движения.

«В этом году, благодаря эффективной разъяснительной работе и профилактике нам удалось добиться снижения количества ДТП и травмирования граждан. За 5 месяцев 2025 года на переездах сети железных дорог произошло 77 случаев ДТП, в которых пострадало 40 человек. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 85 ДТП, пострадали 54 человека. На переездах Горьковской железной дороги в текущем году произошло 3 случая ДТП, в которых пострадали 3 человека. В прошлом году в этот период было 12 ДТП, в них пострадали 11 человек», - отметил заместитель начальника ГЖД по Горьковскому территориальному управлению Александр Мальцев.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, включая мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

«Основной задачей для снижения числа аварийности служит содержание переездов в технически исправном состоянии. Так, в Нижегородской области планируется обновить дорожное покрытие на 56 переездах, а также провести на 6 переездах капитальный ремонт с заменой устройств заграждения (УЗП) и асфальтировкой дорожного полотна», - отметил начальник Горьковской дирекции инфраструктуры Александр Власов.

Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» ежегодно принимает участие в мероприятиях, посвященных Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, и призывает своим личным участием поддержать проводимые мероприятия и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.