Володарск начал восстанавливать редкое советское мозаичное панно

Фото: администрация Володарского округа

Во Дворце культуры "Юбилейный" в Володарске Нижегородской области стартовали работы по реставрации мозаичного панно "Народное искусство", одного из самых значимых памятников монументального искусства региона. Это произведение входит в десятку лучших мозаик, официально признанных объектами культурного наследия.

Одновременно с реставрацией самого панно проводится благоустройство прилегающей к дворцу территории. Масштабный проект стал возможен благодаря победе Володарского округа в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений. Он реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По словам художника и дизайнера Александра Казарина, возглавляющего культурно-просветительский центр "Я знаю" и разработавшего онлайн-каталог монументальных объектов, восстановление панно позволит вернуть ему первоначальный облик. Он подчеркнул, что мозаика представляет собой редкий пример советской рельефной живописи, сохранившейся до наших дней.

Произведение было создано в 1978 году художником Владимиром Антиповым. В 2023 году мозаика была внесена в региональный реестр декоративно-монументального искусства как объект с высокой художественной ценностью. Завершить работы планируется к сентябрю 2025 года. Реставраторы гарантируют сохранность выполненных работ на срок не менее пяти лет.

Проект благоустройства "Володарская мозаика" предполагает комплексное преобразование всей территории возле ДК. Уже завершена укладка асфальта на парковке, впереди — обустройство игровых и прогулочных зон с использованием брусчатки. Цветовое оформление мощения будет отсылать к палитре самого панно.

В планах также — установка сухого фонтана и обустройство новых общественных пространств за зданием дворца. Здесь появятся детские площадки, зоны для мероприятий и навес-пергола. В прогулочной части установят стенды с информацией о ведущих местных предприятиях и их лучших сотрудниках.

Глава администрации Володарского округа Дмитрий Третьяков отметил, что участие в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" помогает не только создавать современные общественные пространства, но и сохранять уникальные объекты культурного наследия, оставшиеся со времён СССР. Он добавил, что реставрация мозаики — это лишь первый шаг в масштабной программе преображения территории у ДК "Юбилейный", за реализацию которой проголосовали более 3,5 тысячи жителей округа.

Напомним, Володарск уже второй год подряд становится победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В прошлом году в центре города была обновлена территория у школы №41, где теперь действует современная спортивная площадка.

С 2025 года в России, по инициативе президента Владимира Путина, реализуется новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", направленный на улучшение городской среды и сохранение культурного наследия.