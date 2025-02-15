Несколько мозаичных панно отремонтируют в Нижегородской области к 80-летию Победы Общество

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Четыре мозаичных панно отремонтируют в Нижегородской области к предстоящему 80-летию Победы. Об этом рассказала в своем Telegram-канале министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, в работе у реставраторов такие объекты, как мозаика "1941-1945" детского оздоровительного центра "Дружба" в Городецком округе, а также элементы мемориального комплекса "Вечный огонь" в Ваче.

Кроме того, к 9 мая приведут в порядок композицию "Воин" на мемориале "Защитника Родины" в Дзержинске, мозаику "20 лет Победы" фасада дома на улице Заломова в Нижнем Новгороде.

Как напомнила Наталья Суханова, аналогичные работы с 2023 года ведутся на восьми таких объектах в областном центре, а также в Арзамасе, Балахне, Дзержинске, Володарске и Чкаловске.

Сохранение монументально-декоративного искусства является важным шагом к сохранению культурного наследия и памяти о событиях, которые сформировали историю страны, заключила министр.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы.