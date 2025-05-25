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Происшествия

29-летнего нижегородца задержали за выкрикивание нацистских лозунгов

06 июня 2025 14:15  [107] Происшествия
29-летнего нижегородца задержали за выкрикивание нацистских лозунгов

В СУ СК по Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Сормовского района, которого обвиняют в пропаганде и демонстрации запрещённой символики (часть 1 статьи 282.4 УК РФ). Противоправные действия выявлены и пресечены в ходе совместной работы следователей СК России с оперативниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

По версии следствия, находясь в квартире на улице Гаугеля, мужчина в присутствии других жильцов и соседей выкрикивал лозунги, признанные символикой экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории России.

В полиции добавили, что в 2024 году мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ за аналогичные действия. 

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты, а также предмет, внешне схожий с гранатой. Его предназначение и происхождение в настоящее время уточняется.

Мужчина задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет.

Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и проверяют другие эпизоды противоправной деятельности.

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Теги:
Нацизм Уголовное дело Экстремизм
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