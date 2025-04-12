Нижегородский суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма Происшествия

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Шарлоту*. Об этом сообщило РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года Самарский облсуд приговорил певца к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении за оправдание нацизма и унижение религиозных чувств.

Самарская прокуратура обжаловала приговор, так как посчитала его слишком мягким. Гособвинитель просил назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Адвокаты также направили апелляцию. Они настаивали на оправдании их подзащитного.

Поводом для уголовного дела стали видеозаписи, на которых Шарлот сжигает российский паспорт, исполняет пародию на песню "День Победы" и размещает изображение патриарха Кирилла на дереве.

Ранее сообщалось, что 28-летний Олег Хайруллин* из Нижегородской области попал в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.