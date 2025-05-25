Магнитная буря в 6 баллов атакует Нижний Новгород 12 июня Общество

В День России, 12 июня, в Нижнем Новгороде ожидается пик магнитной бури. Геомагнитные возмущения достигнут уровня в шесть баллов, сообщает портал my-calend.ru.

Первые признаки нестабильности магнитного поля начнут ощущаться уже 9 июня вечером. В этот день прогнозируется буря средней интенсивности — четыре балла. Затем ситуация временно стабилизируется, 11 июня и днем 12 июня активность магнитосферы останется на низком уровне.

Однако уже к вечеру 12 июня произойдет резкое ухудшение. По данным источника, около 21:00 интенсивность геошторма возрастет до шести баллов, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Специалисты предупреждают: в такие периоды возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и упадок сил. Особенно внимательными следует быть вечером 12 июня, когда буря достигнет максимума.

Тем, кто остро реагирует на изменения геомагнитной обстановки, рекомендуется снизить уровень стресса, избегать перегрузок и уделить больше времени отдыху.

Ранее нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать. А еще нижегородцев предупредили об опасности модных детокс-клизм.