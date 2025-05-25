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Общество

Нижегородский врач предупредил об опасности модных детокс-клизм

07 июня 2025 11:59  [69] Общество
Нижегородский врач предупредил об опасности модных детокс-клизм

Фото: Кира Мишина

Популярные детокс-клизмы с кофе могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредил проктолог Антон Симонов. Информацией поделился главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам Симонова, мода на кофейные клизмы набирает обороты, однако многие не осознают потенциальных рисков. Врач отметил, что кофеин действительно всасывается через стенку толстой кишки и может вызывать прилив бодрости, но такой способ использования нарушает естественную перистальтику кишечника. Безопаснее и физиологичнее употреблять кофе традиционным способом — через рот, подчеркнул специалист.

Кроме кофе, в рамках так называемых детокс-программ используют и другие компоненты — сок сельдерея, настой чистотела и прочие растительные смеси. Однако, по словам врача, опасность представляют не только ингредиенты, но и объемы вводимой жидкости.

"Иногда в организм вводят по 4–5 литров раствора несколько раз в день. Это может вызвать перерастяжение или даже разрыв стенки кишечника. Кроме того, вымывание электролитов нарушает водно-солевой баланс и может негативно сказаться на работе сердца", — пояснил Симонов.

Он напомнил, что клизмы — это медицинская процедура, которая должна проводиться только по назначению врача и при наличии показаний, таких как запоры или кишечная непроходимость. В остальных случаях подобные вмешательства могут нанести организму серьезный вред.

Ранее Антон Симонов дал советы нижегородцам, чем лечить геморрой дома. 

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Теги:
Врачи Здоровье Медицина и здоровье
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