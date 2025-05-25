227 пар планируют заключить брак в Нижегородской области накануне Дня России Общество

Фото: Кира Мишина

Накануне Дня России в Нижегородской области планируют заключить брак 227 пар. Об этом ИА "Время Н" сообщили в Главном управлении ЗАГС по региону.

Из них 106 свадеб пройдут 10 июня, а 121 пара свяжет себя узами брака 11 июня. Как пояснили в ведомстве, 12 июня — официальный выходной день, и регистрация браков в эту дату не проводится.

Всего на июнь 2025 года в ЗАГСы региона подано 2281 заявление о намерении вступить в брак.

Особенно популярной датой стал 25 июня 2025 года. В этот день, по предварительным данным, поженятся 218 пар.

Напомним, в красивую дату 25.05.2025 в Нижегородской области поженились 148 пар. Также сообщалось, что в апреле в регионе прошли свадьбы на воздушных шарах.