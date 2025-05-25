Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2025 14:47  [83] 227 пар планируют заключить брак в Нижегородской области накануне Дня России
09 июня 2025 14:34  [83] Индустриальный парк "РУМО": новый центр для компаний энергетического, нефтегазового и судового направлений
09 июня 2025 14:28  [114] Туалет откроют на Речном вокзале в Нижнем Новгороде
09 июня 2025 14:12  [140] Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде
09 июня 2025 13:50  [133] Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт Южного обхода Нижнего Новгорода
09 июня 2025 13:32  [138] Минстрой выдал разрешение на строительство детсада возле деревни Кузнечихи
09 июня 2025 13:09  [117] Работники ГЖД заменили настил на 7 железнодорожных переездах в апреле-мае
09 июня 2025 13:00  [142] Более 1000 жалоб поступило от нижегородцев на загрязненный грязный воздух за год
09 июня 2025 12:48  [281] Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО
09 июня 2025 12:46  [112] Офисы ВТБ открылись в трех городах Нижегородской области
Общество

227 пар планируют заключить брак в Нижегородской области накануне Дня России

09 июня 2025 14:47  [83] Общество
227 пар планируют заключить брак в Нижегородской области накануне Дня России

Фото: Кира Мишина

Накануне Дня России в Нижегородской области планируют заключить брак 227 пар. Об этом ИА "Время Н" сообщили в Главном управлении ЗАГС по региону.

Из них 106 свадеб пройдут 10 июня, а 121 пара свяжет себя узами брака 11 июня. Как пояснили в ведомстве, 12 июня — официальный выходной день, и регистрация браков в эту дату не проводится.

Всего на июнь 2025 года в ЗАГСы региона подано 2281 заявление о намерении вступить в брак.

Особенно популярной датой стал 25 июня 2025 года. В этот день, по предварительным данным, поженятся 218 пар.

Напомним, в красивую дату 25.05.2025 в Нижегородской области поженились 148 пар. Также сообщалось, что в апреле в регионе прошли свадьбы на воздушных шарах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День России свадьба
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2025 19:41  [800] Число браков в Нижегородской области увеличилось на 20%
21 января 2025 13:25  [952] 5740 нижегородских семей получили выплаты в честь юбилея совместной жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных