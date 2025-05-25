Минцифры не планирует вводить регистрацию по паспорту в национальном мессенджере

Минцифры не планирует обязательную регистрацию в национальном мессенджере по паспорту, заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании Госдумы 9 июня. Регистрация будет осуществляться через номер телефона.
Кроме того, сообщает телеканал "360", Шадаев опроверг слухи о тотальной идентификации всех пользователей. Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации будет необходима только для дополнительных сервисов.
При этом исключена возможность использования подменных номеров, что позволит точно определить владельца номера телефона.
В конце мая группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о создании национальной платформы-мессенджера. Она позволит россиянам подтверждать личность, получать госуслуги, пользоваться образовательными услугами и подписывать договоры с помощью усиленной цифровой подписи. В настоящее время Минцифры уже ведёт подготовку сервисов, которые войдут в новый проект.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+