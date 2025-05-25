Депутат Колунов пояснил, нужно ли по новым правилам сносить глухой забор на даче Общество

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С 8 июня 2025 года в России действуют новые правила установки заборов на дачах, в частных домах и на садовых участках, которые прописаны в СНиП 30-02-97. Эти нормы заменяют прежние, применявшиеся только в отдельных СНТ и ДНТ.

Ранее СМИ ошибочно приняли новые правила за закон, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей за их нарушение. На самом деле это изменения в правилах застройки территорий садоводческих товариществ.

Как пояснил телеканалу "360" заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, данные поправки ограничивают использование глухих заборов на садовых участках. Теперь между участками должны быть установлены прозрачные ограждения (например, сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами) высотой не более 1,5 метра.

По словам парламентария, эти правила имеют обратную силу: владельцы уже установленных глухих заборов должны либо привести их в соответствие с новыми нормами, либо согласовать их с соседями и председателем СНТ.

В случае несоответствия требованиям, забор можно либо заменить, либо получить письменное согласие соседей на его сохранение.

Исключение предусмотрено для заборов, установленных со стороны улицы, подчеркнул Колунов.