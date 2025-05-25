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Происшествия

Квартира горит в доме по улице Мирошникова в Нижнем Новгороде

10 июня 2025 09:51  [3] Происшествия
Квартира горит в доме по улице Мирошникова в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелась квартира в доме на улице Мирошникова. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на 3-м этаже многоквартирного дома. Спасатели МЧС работают на месте ЧП.

К настоящему времени из подъезда эвакуированы 6 человек, в том числе, 2 ребенка.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что во время пожара из Воротынской ЦРБ в Нижегородской области были эвакуированы 40 человек.

 

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Теги:
Московский район МЧС Пожар
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